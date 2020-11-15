Бывший муж Полины Гагариной признался, что уже год живет без секса

О причинах своего развода Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не рассказывают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков на своей странице в Инстаграме рассказал, что уже год живет без секса. Учитывая, что впервые слухи о разладе между супругами появились весной этого года, получается, что трудности в браке у пары начались осенью прошлого года.

- Год без секса, полет нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться еще год, - написал Дмитрий.

Фотограф признался, что воздержание дается ему нелегко, учитывая, какие сообщения личного характера девушки присылают ему в соцсетях. Многие из них сопровождаются фотографиями непристойного характера.

- Хочется как-то поддержать тех, кто по каким-то своим причинам в похожем положении, - подчеркнул Исхаков.

Экс-супруг Гагариной признался, что уже год живет без секса. Фото: Инстаграм.

Подписчики в комментариях удивляются: почему Дмитрий воздерживается от секса. Ведь он официально развелся с Полиной, и теперь свободный мужчина безо всяких обязательств. Видимо, Дмитрий до сих пор не может забыть свою красавицу-жену. Кроме того, ранее он рассказывал в Инстаграме, что не приемлет секс без любви.

- Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною владеет страх и даже некая брезгливость. Наблюдая, как люди с легкостью меняют партнеров, я задаюсь вопросом, что со мнои не так, и как они это делают?! Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека, вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию, - рассказывал Исхаков. - Быть может, у меня что-то не так с тестостероном или банально низкий уровень афродизиачных устриц в организме?! Думаю о себе, как о сорокалетнем человеке, который начисто лишен тяги к поиску приключении на свою Ж…

Напомним, 42-летний Дмитрий Исхаков и 33-летняя Полина Гагарина развелись после семи лет брака. История любви певицы и фотографа начиналась очень романтично: будущие супруги познакомились во время фотосессии. Полине очень понравились сделанные Дмитрием фотографии. Супруги встречались почти год, когда Исхаков сделал певице предложение. Дмитрий попросил Полину стать его женой во время поездки в Париж, стоя на Мосту влюбленных.

- Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что, - рассказывал экс-супруг певицы.

Певица родила фотографу дочку Мию. Фото: Инстаграм.

По словам друзей, Гагарину покорила основательность будущего мужа и то, что он сразу взял на себя решение многих бытовых проблем. Например, ремонт в шикарной квартире, которую артистка тогда купила. Поженившись, супруги поселились в апартаментах Гагариной, откуда Исхакову пришлось съехать после разрыва с женой.

Дмитрий быстро нашел общий язык с сыном Полины от первого брака. Сейчас Андрею, которого звезда родила от от первого брака с актером Петром Кисловым, 13 лет. А три года назад певица снова стала мамой – она родила мужу дочку Мию. После разрыва родителей Мия и Андрей по-прежнему проводят много времени с Дмитрием.

Ни Полина, ни Дмитрий не рассказывают, из-за чего они решили разойтись. Многие уверены, что все дело в деньгах: видимо, Гагарину стало утомлять ее положение главной добытчицы в доме. Артистка не скрывала, что зарабатывает в разы больше мужа, и говорила, что Дмитрий спокойно относится к своему статусу «мужа звезды». Напомним, по данным рейтинга Forbes, Полина входит в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса (и, к слову, она в нем единственная представительница прекрасного пола). За минувший год Гагарина заработала 6,4 млн долларов.