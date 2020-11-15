"Она в тяжелом состоянии": подруга раскрыла правду о Светлане Моргуновой

В начале мая 2020 года в семью Светланы Моргуновой пришло горе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Моргунова после смерти единственного сына Максима от коронавируса нашла утешение в молитвах. Знаменитая телеведущая ходит в церковь. Близкая подруга звезды экрана рассказала о том, как себя чувствует и как живет кумир 80-х.

"Света не одна, у нее в бытовом плане все в полном порядке. У нее есть и невестка, и внучка, и сестра, и племянник. За ней ухаживает и помогает по хозяйству прекрасная девушка, и я тут рядом", - поведала близкая подруга Светланы Моргуновой.

Вера Мусатова очень удивлена заявлениями телеведущего Владимира Березина, который упомянул, будто бы у Моргуновой проблемы с алкоголем. "Что за чушь! Откуда он знает? Он же просто коллега, в доме у нее не бывает! Пусть это будет на его совести!", - возмущается Вера Константиновна.

По ее словам, после того, как Моргуновой умер сын Максим, женщине не до вина. "Ей так сложно пережить эту трагедию! То, что про нее говорят, - клевета! Сплетни о ее алкоголизме приводят меня в бешенство. Она ходит в церковь. Света в тяжелом состоянии, и это можно понять. Она любила Максима. Оправиться от такой потери, наверное, невозможно", - цитирует Мусатову Собеседник.Ru.

Напомним, в начале мая 2020 года в семью Светланы Моргуновой пришло горе. Ее единственный сын Максим скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. С наследником у Светланы Михайловны всегда были очень близкие отношения. Она называла его своей главной поддержкой и опорой.

Меж тем телеведущий Владимир Березин не так давно рассказывал о том, что у Моргуновой проблемы с алкоголем. "Принеси мне бутылочку", - откровенничал он о просьбах звезды.