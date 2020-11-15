«Диагноз — лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления»: Дмитрий Хрусталев озвучил вердикт врачей

Сегодня вечером Митя вышел на связь и поблагодарил за переживания о нем Фото: Тимур ХАНОВ

41-летний Дмитрий Хрусталев заставил поволноваться близких и поклонников. Субботняя поездка из Москвы в родной Санкт-Петербург — сделать тату и проведать маму - завершилась в больнице. Митя ехал к маме на дачу, когда вдруг артисту стало плохо. За рулем был таксист, так как у Дмитрия Хрусталева нет прав. Хрусталев был в прекрасном расположении духа, как вдруг потерял сознание. Таксист тут же свернул в ближайшую по маршруту следования больницу. Рядом оказалась городская больница №40 Сестрорецка, которая в том числе принимает и больных с коронавирусом. Врачи спасли жизнь Дмитрия Хрусталева – он был на некоторое время помещен в реанимационное отделение. Анализы на коронавирус были отрицательными.

Сегодня вечером Митя вышел на связь и поблагодарил за переживания о нем: «Пожалуйста, не волнуйтесь больше! Все самое неприятное позади, я чувствую себя хорошо , врачи даже согласились отпустить меня домой, к родным! Чтобы развеять многочисленные слухи о моем состоянии, я хочу рассказать вам , что со мной случилось на самом деле. По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание , а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо. Врачи быстро привели меня в сознание — за что им не менее огромное спасибо!

Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне за молодостью и совершенством, артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график, и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому Ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование».

Дмитрий Хрусталев на рабочей неделе снимался в «Вечернем Урганте», поэтому регулярно проходил тестирование на коронавирус. Все тесты были отрицательными, признаков ОРВИ не было. Да и не мог мужчина мог поехать к пожилой маме с малейшим недомоганием.

Митя Хрусталев бросил употреблять алкоголь два года назад, теперь активно занимается йогой, пьет витамины и биодобавки. Раньше Хрусталев крепко выпивал, о чем рассказывал недавно: «От осознания, что я алкоголик до момента «все - стопе парень» - прошло десять лет. Сейчас я нахожу подтверждение того, что это вредно для организма. Мне это мешало жить… Два года не пью: это такой кайф! Я насколько по-другому мыслю, соображаю, делаю выводы, анализирую, мне проще жить. Как же теперь снять стресс? А я стараюсь не нервничать, не напрягаться». Хрусталев публично заявил в октябре: «Все! Я до конца жизни не пью».

Надеемся увидеть Дмитрия Хрусталева на экранах в ближайшее время, а пока он у мамы на даче в Репино, куда вчера и направлялся.

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