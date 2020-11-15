Боец ММА Адам Яндиев задержан в Москве за драку с Сергеем Харитоновым

Сергей Харитонов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В воскресенье, 15 ноября, боец ММА Адам Яндиев задержан в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым.

«Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым в рамках возбужденного уголовного дела», - приводит ТАСС заявление источник в правоохранительных органах.

Напомним, Яндиев ранее отказался в полиции от дачи показаний после драки, несмотря на то, что ему выдали обязательство о явке в правоохранительные органы. Позже в отношении спортсмена возбудили два уголовных дела о причинении лёгкого вреда здоровью. Кроме того, правоохранители заявили, что боец напал на Харитонова намеренно, из хулиганских побуждений, и при нападении использовал кастет в качестве оружия.

Харитонов был избит в пятницу, 13 ноября. Боец смешанных единоборств обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него сотрясение мозга, а также перелом носа и травму правого глаза. Его госпитализировали в больницу, где он будет прооперирован, в понедельник ему предстоит операция. Боец также рассказал, что не ожидал от своего «коллеги» Яндиева нападения с кастетом, отметив, что такое поведение свойственно только подлецам.