Убийственная погода: Из-за изменений климата погибли три вида древних людей. А наши предки выжили

В древности люди не смогли пережить резких изменений климата. Они очень старались. Они двигались в более теплые края, приручили огонь, научились делать одежду. Но в конечном итоге это не помогло им выжить Фото: Shutterstock

У природы нет плохой погоды, говорите? Итальянские ученые готовы с этим поспорить. Потому как выяснили: за последние 5 миллионов лет изменения климата убили как минимум три человеческих вида. Наши с вами предки, Homo sapiens, к счастью, выжили. А если б этого не произошло, кто знает, возможно, на Земле сейчас жили бы не мы, а какие-то совсем другие люди. Или и похожие на людей существа.

Конечно, не только в климате дело. Но, похоже, он сыграл очень важную роль в эволюции. А точнее – умение или, наоборот, неспособность приспособиться к потеплениям и похолоданиям. За сотни тысяч летом с климатом всякие бывало.

- Мы увидели, что в древности люди не смогли пережить резких изменений климата. Они очень старались. Они двигались в более теплые края, когда наступал ледниковый период, они применяли “инновации” - приручили огонь, научились делать одежду. Но в конечном итоге это не помогло им выжить, - сопереживает климатическим неудачникам профессор палеонтологии и палоэкологии Паскуале Райя из Университете Неаполя.

Что сделал Райя и его коллеги? Сопоставили данные разных наук: антропологии, археологии, палеогенетики, палеоклиматологии, метеорологии... Взяли шесть древних видов: человек умелый (Homo habilis), человек работающий (Homo ergaster), человек прямоходящий (Homo erectus), гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis), неандерталец (Homo neanderthalensis) и человек разумный (Homo sapiens, это наши с вами далекие пра-пра-пра-предки). Подробную базу данных об их останках и о тех местах, где они обитали – из 2750 отчетов об археологических раскопках. И детальнейшую модель климатических изменений за 5 миллионов лет. И сравнили, как одно с другим связано.

Что получилось? Исчезновение как минимум трех видов древних людей – человека прямоходящего, гейдельбергского и неандертальца – совпало с резкими и неприятными изменениями климата. Еще раз: не только плохая погода погубила неандертальцев с гейдельбергцами, но она явно была “соучастницей”.

- Мы были удивлены, насколько точно все совпало: все три вида оказались в экстремальных для себя климатических условиях прямо перед тем, как исчезнуть, - признает Райя.

Ученый уверен, что результаты исследования – предупреждение нам, людям XXI века. Ведь мы тоже столкнулись с резким и быстрым изменением климата.

- Что же получается? Мы – представители единственной ветки человеческого рода, которая выжила. А теперь сами же эту ветку пилим. Человек уже оказывался беспомощным перед меняющимся климатом, и это может случиться снова.