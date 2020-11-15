Трамп впервые признал победу Байдена

Дональд Трамп впервые публично признал победу своего соперника
Фото: REUTERS
Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал победу своего соперника от Демократической партии Джо Байдена.
Сенсационное заявление, по обыкновению, Трамп сделал в своем Твиттере, написав:
- Он победил, потому что выборы сфальсифицировали и потому что на подсчет голосов не пускали наблюдателей.
Чуть позже на официальном аккаунте Трампа в Твиттере появилось еще одно сообщение. В нем действующий президент США пояснил, что Байден «победил только с точки зрения фейковых СМИ».
- Я не признаю никакого поражения! – развеял сомнения по поводу предыдущего своего твита Трамп.
Официальные итоги президентских выборов в США еще не подведены. Финальный выбор должны сделать выборщики, которые проголосуют в декабре. Только после этого президентские выборы в США можно будет считать состоявшимися в полном объеме.