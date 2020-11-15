В Сербии ужесточены карантинные ограничения

Страна объявила об ужесточении ограничений из-за коронавируса, вторая волна которого пришла в Европу Фото: REUTERS

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила об ужесточении ограничений из-за коронавируса, вторая волна которого пришла в Европу.

До 1 декабря в 21:00 в стране обязаны будут все закрываться кафе и рестораны, ночные клубы и торговые центры. Начинать свою работу они смогут в 05:00. Ограничения не будут распространяться на автозаправки и аптеки.

Следующей жесткой мерой премьер назвала комендантский час, но выразила надежду, что его введения не понадобится, поскольку есть все основания для того, что уже объявленные ограничения дадут свой результат, и уровень распространения коронавируса в стране пойдет на убыль.

- Знаем, что это может быть следующая мера, но все прогнозы таковы, что принятые до сих пор меры дадут результаты, и число новых зараженных начнет снижаться, - сказала Брнабич.

Напомним, что Сербия входит в список стран, с которой Россия открыла воздушное сообщение.