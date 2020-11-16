Рыцарь одинокого образа

Жан Лерон Д’Аламбер.

Имя этому человеку дали в полиции, хотя ничего криминального он не мог совершить в силу младенческой немощи. Ребенка нашли на паперти храма Святого Жана Лерона в Париже. Дитя было плодом греховной связи известной писательницы Тиссен и генерала де Туша. Оставить этого ребенка мать никак не могла. И мальчика, наскоро нареченного именем святого церкви, подле которой его нашли, отдали на попечение многодетной матери. Генерал, вернувшийся из-за границы, отыскал сына, нашел для него заботливую женщину из простой, но бесконечно доброй семьи, жену стекольщика Руссо, и время от времени помогал даже деньгами. Кто его отец, мальчик знал. И очень гордился.

Но как гордился папаша Руссо - мальчик прямо-таки изумлял школьных учителей своими способностями. Погрузившись в математику, он делал одно открытие за другим, через какое-то время смущенно убеждаясь, что его открытия давно уже совершены… Но он-то сам, своим интеллектом, пришел к ним!

В 23 года за математические исследования Жана Лерона избрали адъюнктом Парижской академии наук. Через два года вышел его «Трактат о динамике», от которого и началась механика новая, подвластная принципу, названному его именем. Так и поныне, и навсегда: принцип Д’Аламбера.

Потом - «Трактат о равновесии и движении жидкостей» - началась гидродинамика! Потом - «Рассуждения об общей причине ветров» - Д’Аламбера избирают членом королевской академии наук в Берлине. И работа гигантская, иначе не назвать - по составлению и изданию «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». «Энциклопедию» он создавал вместе с Дени Дидро. И в этом труде перу Д’Аламбера принадлежит более сотни статей!

А живет он по-прежнему в семье Руссо. Бедно. За все звания, труды, если и платят - сущие гроши.

Прусский король Фридрих II предлагает ему пост президента своей академии наук, Д’Аламбер с благодарностью отвергает: «В молодости я одно время желал положения и богатства, но когда увидел, чем надо пожертвовать, чтобы достигнуть того и другого, то навсегда отказался от всяких к ним стремлений… Уединенная, бедная жизнь совершенно отвечает моему характеру, моей страстной любви к независимости, моему желанию стоять в стороне от людей и большого света…» И король назначил ему небольшую пенсию: такой человек не должен бедствовать.

Пришло письмо из России: Екатерина Вторая призывала Д’Аламбера стать воспитателем ее сына Павла Петровича. Ученый вежливо отказался, пояснив, что не может оставить друзей. Екатерина тут же приглашает и его друзей, назначая огромнейшее содержание. Д’Аламбер снова отказывается.

Понятно, что наследства у него и вовсе не набралось. Да и некому было оставлять имущество, нежели бы было оно: Д’Аламбер никогда не был женат. Любил как будто бы одну женщину - она содержала модный салон в Париже, да и сама по призванию была содержанкой: зачем ей бедный, пусть и всемирно известный ученый… А потом дошло до нее, кто ее чуть ли не боготворит. Назначила Д’Аламбера своим исповедником, даже просила прощения за равнодушное к нему отношение…

Но ему было уже все равно. Он уходил, оставив труды, его обессмертившие: помимо эпохальных, научных - по математике, теории дифференциальных уравнений, без которых и посейчас в высшей математике не сделать ни шагу далее, еще и труды по теории музыки и эстетики…

Колоссальный был интеллект. Рыцарь одинокого образа… Ради науки отрекся от радостей жизни. Только в любви ему не везло.