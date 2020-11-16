Коливинг в Москве: как мечту социалистов о доме-коммуне воплотили в наши дни

Коливинг в Москве относительно новое, но стремительно развивающееся направление недвижимости Фото: Андрей АБРАМОВ

68-й этаж, за панорамными стеклами башни «Москва-Сити» пожирают закатные лучи. От вида за окном пальцы невольно тянутся к кнопке «Камера» на телефоне. Здесь расположен самый высокий коливинг Европы SayWOW.

«ТУТ ВСЕ БАБКИ КРУТЯТСЯ»

В общей комнате за столом тихонько переговариваются Макс и Ильдар. Первый разрабатывает чат-боты для сайтов. Второй - фотограф.

За съем коливинга парни отдают по 40 тысяч рублей в месяц. За эти деньги у каждого есть спальное место в капсуле. Матрас, лампа-ночник, шторка. Туалет и душ общие.

Ильдар вынужден ночами стоять за кассой «Макдоналдса». У его друга Макса дела явно лучше: на столе новенький iPhone 12 и Macbook.

- Тут все бабки крутятся, поэтому я здесь и живу, - вдохновенно объясняет фотограф-кассир.

Его друг Макс также задает высокую планку. Говорит, что коливинг - это фильтр окружения. Селятся люди с хорошим доходом, а значит, и уровнем культуры. В дешевом хостеле контингент другой.

- Нашел здесь друзей, проекты. Местные жители - фрилансеры, предприниматели. Москвичи, у которых есть квартира на окраине, останавливаются на пару дней - здесь вся деловая жизнь. Рабочее время стоит дороже, чем долгая поездка за МКАД, - объясняет Максим.

Спать коливерам в Москва-Сити предлагают в таких капсулах Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК В ОТЕЛЕ

Вечером общую зону заполняет народ: кто-то клацает по клавишам ноутбука, другие играют в приставку, смотрят телевизор. Алкоголь на территории запрещен.

Вещи хранят в чемоданах, есть гардеробная, отпариватели для одежды. Стирка в прачечной - 150 рублей.

Кроме номеров-капсул есть и классические отельные комнаты на троих: двуспальная кровать и поменьше - для ребенка. Душ, туалет в номере. В сутки - 6 - 8 тысяч рублей. Но для коливинга все же снимают капсулы.

- Всего их 32 штуки. Мы постепенно уходим от формата аренды на одну ночь в сторону долгосрочной, - говорит директор SayWOW Иль Ильязов. - Ты сколько платишь за съемную квартиру? У нас 35 тысяч рублей в месяц без всяких залогов. Если разбить на два платежа в месяц, то по 20 тысяч. Убираться, платить за «коммуналку» не нужно. А сколько полезных контактов для себя найдешь!

- Где еду готовить? А личное пространство?

- Это же «Сити»! Купить или заказать еду - без проблем. Здесь город в городе. Чай, кофе у нас бесплатно. Можно в мини-баре купить чипсы, шоколадки. По поводу личного пространства: хочешь чего-то добиться в жизни - откажись от удобств, которые расслабляют, - заявляет Иль.

Это общая комната: для работы, досуга и общения Фото: Андрей АБРАМОВ

СРЕДИ КВАРТИР

Другой формат - аренда большой квартиры и объединение нескольких коливеров. Над такими проектами в Москве работает Рита Ситалиева.

- Полгода разрабатывала концепцию и за месяц создала кластер из двух трехкомнатных квартир у метро «Ботанический сад». Пространство объединяло 11 девушек. Через два месяца запустила еще один коливинг, уже без гендерного деления - Growth Space (с англ. - «Пространство роста». - Авт.) - арендовала 5-комнатную квартиру 115 м² на Чистых прудах. Коливерами стали в основном ребята из IT.

Стоимость квартиры - 140 тысяч рублей в месяц - делили на всех. Плюс еще 3700 рублей в месяц за сам формат. Рита объясняет: коливинг - это не пространство для жилья, но дом, выбранная семья.

В первичную аренду квартир, депозиты и покупку мебели Рита инвестировала 410 тысяч рублей. Окупилось в течение 4 - 5 месяцев. И через полтора года она продала проекты. Сейчас основательница занимается разработкой бизнес-модели с лучшими показателями роста и консультирует других основателей коливингов.

Директор SayWOW Иль Ильязов к коливингам в жилом фонде относится отрицательно.

- Понятия «коливинг» в законе нет. Его расценивают как хостел, а в жилых домах они запрещены.

За и против. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СОВЕТСКАЯ ИДИЛИЯ

Гендиректор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков называет коливинги воплощенной мечтой социалистов о доме-коммуне. На заре Страны Советов такие проекты появились в крупных городах. Комнаты на одного - шесть человек, где не было ничего, кроме кровати и тумбы. Общий холл, столовая.

От идиллии быстро отказались. Слишком разными были жильцы, не уживались. Самый известный образец дома-коммуны в Москве недавно был реконструирован (2-й Донской проезд, 9, стр. 12). Его строили для студентов Текстильного института как общежитие нового типа. Здесь до сих пор студенческая общага, но обычной концепции.

Не все коливинги располагаются в фешенебельных местах. Некоторые организуют в обычных съемных квартирах. Фото из личного архива Риты Ситалиевой

Не вышло в соцреалиях, но, кажется, получилось в эпоху рыночной экономики. Сейчас в Москве достраивают несколько коливингов в нежилом фонде. В них будут полноценные комнаты для каждого жильца с отдельным санузлом. Работать предлагается также в общей зоне. Цена за месяц - 50 - 80 тысяч рублей. Ставку делают не только на жильцов-одиночек, но и на услуги фирмам.

- Команда на удаленке, но в определенное время собирается вместе в коливинге: живет и работает над задачей. К внедрению подталкивает и пандемия. Фирмы в поисках новой модели организации труда: чтобы было выгодно и хорошие условия работы. Ведь не все живут в Москве, но приехать на время и не беспокоиться о проблеме жилья - удобно, - добавляет Паршиков.