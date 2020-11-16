Чего боится Бузова, в чём отличие медицинских масок от гигиенических и может ли человек заразиться коронавирусом от домашних животных

У нас на Радио «Комсомольская правда» выходит много программ, которые нам самим ооочень нравятся. Но главное - не наше личное мнение, а ваше. Поэтому мы внимательно следим, что слушают посетители нашего сайта радио и составляем рейтинг для редакции. Посмотрите - может быть, вам тоже что-то захочется послушать из этого списка - ведь миллионы людей не могут ошибаться и слушать неинтересную фигню.

1 место. Ольга Бузова: Я с детства хотела быть лучшей

Страсти в шоу «Ледниковый период» не утихают: жюри пытается выгнать Ольгу Бузову из проекта, а фанаты спасают её раз за разом. В перерывах между этими битвами мы поговорили с Ольгой о том, полюбила ли она фигурное катание и почему это очень больно (слушать)

2 место. В чём отличие медицинских масок от гигиенических

Маски, маски, маски, носите маски - твердят нам изо всех утюгов. Но не особо уточняют, какие. А они оказываются бывают разные. Да-да, и защищают они от коронавируса совсем по-разному. Разбираемся, какие их виды бывают и какие покупать не стоит (слушать)

3 место. Скандал с интимным видео Дзюбы: как сохранить репутацию в эпоху соцсетей

Про скандальное видео с Дзюбой не высказался только ленивый. А мы не ленивые - мы тоже высказались. Режиссер Юрий Грымов обсуждает с юмористом Михаилом Грушевским и интернет-экспертом Леонтием Букштейном, почему личную интимную жизнь обсуждают уже на федеральных каналах и что делается для борьбы с цифровым терроризмом и хакерами (слушать)

4 место. Михаил Жванецкий: Я бы говорил только на русском, я слишком на него потратил много времени

Памяти Михаила Жванецкого: последнее интервью сатирика Радио «Комсомольская правда» (слушать)

5 место. Александр Мясников: Мы всё бросаем на то, чтобы спасти ковидного больного, но при этом летит в топку жизнь и здоровье других людей

Известный врач рассказал Тине Канделаки, почему сейчас происходит информационный терроризм и не пришедший на вызов доктор — это нормально, кто на самом деле спас Навального и почему он — «ублюдок», зачем он сделал прививку от COVID-19, если переболел весной (слушать)

6 место. Животные могут заражаться ковидом от человека. Может ли человек заразиться от них?

Антон Челышев обсуждает с ветеринарным врачом, кандидатом ветнаук Ильей Середой исследования НИИ гриппа о том, как братья наши меньшие могут болеть коронавирусом (слушать)

7 место. Профессии будущего. VR-разработчики: виртуальные технологии и дополненная реальность

Продолжаем рассказывать про 10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным (слушать)

8 место. Кто вы, мистер Байден?

В России для президентской гонки в США придумали подходящий лозунг: «В бой идут одни старики». Это недалеко от истины, ведь демократ Джо Байден в случае своей победы войдет в историю со званием самого старого президента Америки. Через несколько месяцев ему стукнет 78 лет. Рассказываем о таи нах биографии Байдена, экономической программе и корнях ненависти к России (слушать)

9 место. Битва за вакцину: чем прививка от компании Pfizer отличается от российской «Спутник V»

Гонка за вакцину началась с тех пор, когда мир узнал о коронавирусе. Россия первой заявила о регистрации вакцины, сейчас об успехах в этом направлении заявили американцы. Разбираемся, чем различаются эти две прививки (слушать)

10 место. Владимир Жириновский: Нужно Армении войти в состав России. И всё заглохнет на все времена

Жириновский - мастер эпатажа и ассиметричных решений. В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР предложил своё решение прекращения беспорядков в Армении и вопроса Нагорного Карабаха (слушать)