Россия играла с Турцией в Стамбуле вечером 15 ноября 2020. Фото: REUTERS

Вечером 15 ноября в Стамбуле сборная России по футболу провела матч Лиги Наций против команды Турции. Наши до этого поединка две встречи не забивали голов вообще. Туркам - забили, и даже не один. Но этого было мало. "КП" рассказывает о самых интересных моментах поединка Турция - Россия 15 ноября 2020.

ПОЛЬСКИЙ СУДЬЯ ОШИБСЯ, УДАЛИВ СЕМЕНОВА

В первом тайме на 24-й минуте поединка произошел почти трагический эпизод для наших - Андрей Семенов получил красную карточку. Однако же, экс-судья Игорь Федотов у себя в личном Твиттере написал, что поляк был неправ:

- Ошибается польский арбитр! Нормальная борьба с обоюдным использованием рук. Правильное решение: продолжить игру, - отметил у себя в соцсетях Федотов.

Тот самый момент в поединке - Семенова удаляют за этот фол. Фото: REUTERS

Системы ВАР и видеоповторов нет. А так бы, возможно, нас так жестко не наказали и встреча могла пойти иначе.

ПОЛЯК ЗАМЕТИЛ ПЕНАЛЬТИ ТАМ, ГДЕ ЕГО НЕ БЫЛО

В начале второго тайма Озан Туфан ворвался в штрафную сборной России, и у него из-под ног выбил мяч Далер Кузяев. Это видно на всех повторах, это видел все. И вот Туфан - упал, судья из Польши сказал, что пенальти. Хотя Кузяев играл чисто. Нашим ничего не оставалось - споры с судьями ничем не завершились. Дженк Тосун забил мяч с пенальти, которого вообще не было.

Турция забивает с "левого" пенальти нашим. Фото: REUTERS

- Очередная ошибка польского арбитра! Кузяев играет в мяч. Правильное решение: продолжить игру, - вынес вердикт Игорь Федотов у себя в соцсетях.

КАРАВАЕВ УСИЛИЛ НАШУ ИГРУ

После того, как с поля у нас ушел из-за красной Андрей Семенов, то вышедший вместо Черышева Вячеслав Караваев из "Зенита" только усилил нашу команду. Потеря одного из защитников более-менее была компенсирована моторным крайним игроком обороны - он взял на себя роль еще и атакующего полузащитника. Итогом его активности и стал голевой пас на Далера Кузяева.

"Стенка" сборной России во время штрафных. В роли "плинтуса" Федор Кудряшов. Фото: REUTERS

СБОРНАЯ РОССИИ НАКОНЕЦ-ТО ЗАБИЛА ГОЛ

После того, как в октябре на стадионе "Динамо" Антон Миранчук забил гол в ворота сборной Турции, дальше - ничего. Не было голов у нас в матче с Венгрией и Молдовой - оба поединка завершились вничью 0:0. И гол Дениса Черышева прервал "молчание" нашей атаки длинной почти в 5 таймов.

Финал первого тайма - сборная Турции забивает нашим в ближний угол второй мяч. Фото: REUTERS

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР

После кучи событий в первом тайме наша команда смогла собраться. И дала, по сути, бой сборной Турции. В меньшинстве наши парни не уступали ни в чем по числу ударов и опасных моментов.

Наша команда перед игрой в Стамбуле. Фото: REUTERS

Более того, россияне часто прессинговали, заставляя Турцию ошибаться, нервничать и делать огрехи, за которые можно было наказывать. И весь второй тайм болельщики нашей команды: "Ну же, третий гол давай!".

Но не получилось. Россия впервые в истории проиграла Турции. Последняя игра Лиги Наций у нас - 18 ноября в Белграде против команды Сербии.