Елена Степаненко обратилась к поклонникам

Елена Григорьевна пожелала здоровья всем поклонникам. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Известие о том, что Елена Степаненко заразилась коронавирусом, не на шутку напугало поклонников артистки. Дело в том, что Елена Григорьевна относится к группе риска. Публика в соцсетях стала делиться тревожными сообщениями и теряться в догадках. Ведь ни сама 67-летняя звезда эстрады, ни ее представители слухи о серьезном заболевании никак не комментировали. И вот некоторое время назад знаменитость обратилась к поклонникам.

Елена Степаненко прокомментировала слухи о том, что она больна. По словам артистки, она прекрасно себя чувствует, ее ничего не беспокоит. Елена Григорьевна пожелала здоровья всем поклонникам.

"У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в «Параде звезд». Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на Covid-19. Всем желаю здоровья! Хочу, чтобы люди поменьше врали и было меньше непроверенных фактов", - цитирует телеведущую "СтарХит".

Стоит отметить, что в последнее время у Степаненко очень насыщенный график работы. Она ведет авторскую передачу. Помимо этого знаменитость принимает участие и в проектах со своими коллегами-юмористами. Также Елена Григорьевна много путешествует, да и вообще живет для себя любимой.

О душе Елена Григорьевна тоже не забывает. Она часто ходит в храм недалеко от дома. "Могу идти в храм в любое время, хоть в пять утра. Появилось время, чтобы открыть себя. Больше читаю, слушаю, путешествую по России, по святым местам. И мне хорошо", - делилась артистка.