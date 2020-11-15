Cборная России продлила свою черную безвыигрышную серию до пяти матчей Фото: REUTERS

О таком начале матча можно было только мечтать. Но его продолжение стало для сборной России настоящим кошмаром. Команда Черчесова, сражаясь не только с соперниками, но и со своими ошибками и арбитрами. И уступила Турции в предпоследнем матче Лиги Наций – 2:3. И теперь игра с Сербией 18 ноября становится решающей для сборной России в этом году.

Отличное начало

Ничья 0:0 с Молдавией здорово встряхнула сборную России. Матч с Турцией команда Черчесова начала так здорово, что казалось, нас ждет 90 минут отличных эмоций. Наверняка, для сборной Турции неожиданностью стало и то, что Черчесов решил вернуться к построению с пятью защитниками, но при этом россияне не собирались терпеть в обороне. Напротив, гости воодушевленно летели в прессинг, и временами не давали туркам даже поднять голову. И наградой нам за смелость стал гол на 11-й минуте. Пошли в активный отбор, перехватили мяч, отдали Кузяеву и тот выложил его под ногу Черышеву – 0:1

Оздоев Семенов и судья устроили катастрофу

Казалось, вот она сборная России, которую мы хотим видеть – дерзкая, мобильная, не боящаяся давить соперника на его поле. Но минутная расслабленность сломала все, что можно. Оздоев зачем-то сбросил мяч к своим воротам, Семенов не нашел ничего лучшего, как завалить Тосуна, а арбитр усмотрел в этом нарушении повод показать красную карточку защитнику сборной России. Шла всего лишь 24-я минута.

Но на этом неприятности только начались. Всего минута понадобилась туркам, чтобы сравнять счет: Караман завершил четкую комбинацию – 1:1. А затем хозяева, взвинтив темп, создала еще несколько моментов, и успокоилась только когда вышла вперед. Опять одним из антигероев стал Оздоев. Ундер наносил голевой удар из под его ноги - 2:1.

Шанс на спасение

В самом начале второго тайма сборная России могла отыграться, а Оздоев одним точным ударом – реабилитироваться за все свои промахи. Но умудрился не реализовать почти чистый выход один на один.

Но сборная России сражалась не только против соперника и самой себя, но и против арбитра. Польский судья Шимон Марчиняк решил, что подката Кузяева – это повод для пенальти. И Тосун пробил без шансов для Гилерме – 3:1.

Но это был не последний гол в этом сумасшедшем матче. Виновник эпизода с пенальти Кузяев свой шанс исправиться не упустил. И когда Караваев прошел по флангу и выкатил мяч под удар полузащитнику «Зенита», тот воспользовался королевской передачей безукоризненно – 3:2! И шанс выйти из этой переделки с честью.

Сражались до конца

До конца матча оставалось еще более получаса. И если бы сборная России не играла в меньшинстве, то можно было бы ожидать от нее массированного штурма. Но сложно было ожидать, что при таком жестком календаре, игроки Черчесова «выживут» в этой игре. Даже при том, что тренерский штаб совершил неожиданный ход — убрал единственного форварда Заболотного и в качестве нападающего выпустил номинального полузащитника Ерохина.

План мог сработать. Во всяком случае контратаки сборной России были намного опаснее, чем атакующие действия хозяев. Но турки дотерпели до победы. Так сборная России продлила свою черную безвыигрышную серию до пяти матчей. Но это поражение смотрелось лучше, чем иные победы.

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