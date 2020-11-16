"Такая глыба! Играл потрясающе": артисты помянули добрым словом Армена Джигарханяна

Все выходные люди несли цветы к Театру Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте. Фото: Артем НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

В прошедшую субботу, 14 ноября, скончался актер Армен Джигарханян. Артист, запомнился многим людям по ролям в культовых фильмах: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Неуловимые мстители». О том, какой след с истории оставил народный артист СССР мы спросили у его коллег.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Это один из настоящих символов нашего кино, один из самых узнаваемых и интересных героев. Перечислить его замечательные роли невозможно. Год тяжелый, тяжело заканчивается.

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Огромная потеря для русской культуры. Джигарханян был разносторонний и убедительный. И не он прикладывался к образу, а образ становился Арменом Борисовичем. Ему зрители доверяли изначально во всех проявлениях.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Любимая его роль для меня - штабс-капитан Овечкин в «Неуловимых мстителях». С детства помню.

Елена ДРАПЕКО, заслуженная артистка России:

- Мне он больше всего запомнился комедийными ролями. В «Собаке на сене» играл потрясающе. Замечательно характерная роль в «Место встречи изменить нельзя» требовала полного перевоплощения.

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:

- Я за рулем, еду издалека, а об Армене Борисовиче не могу вот так, на ходу, это ж такая глыба…

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:

- Он из тех артистов, кто не играет, у него прекрасная естественность. Его лицо с годами становилось все выразительнее. Хотел его написать, жаль, не успел.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Стоит перед глазами его образ в «Место встречи изменить нельзя» и в «Тегеране-43». Блестящий следователь в «Операции «Трест». Проникал в суть и офицера, и вора. Студентам приводили в пример его роли.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- В «Айболите» и в «Здравствуйте, я ваша тетя!» великолепен. Без послаблений: мол, роль маленькая - сыграю фиговенько.

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