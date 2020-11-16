Сын Джигарханяна показал последнее фото отца, снятое незадолго до смерти

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Приемный сын Амена Джигарханяна Степан опубликовал в Инстаграме снимок актера, сделанный незадолго до смерти. На фото артист позирует вместе с матерью Степана Татьяной Власовой. Вероятно, Армена Борисовича сфотографировали перед прогулкой – супруги тепло одеты и явно собрались выйти из дома. Как написал в сторис Степан Джигарханян, кадр был сделан незадолго до того, как актер попал в больницу в последний раз.

- Незадолго до последней госпитализации, - подписал фото сын артиста.

Степан Джигарханян поделился в Инстаграме последним фото артиста.

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября. Перед смертью Армен Борисович сильно болел, передвигался исключительно на инвалидной коляске. В последнее время у него отказывали почки.

- Ему раз в три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки совсем не работали, - рассказывал журналистам друг артиста Артур Согоманян.

Рядом с актером до последнего момента была его бывшая жена Татьяна Власова. Супруги поженились в 1967 году, тогда же Армен Борисович усыновил маленького сына жены от первого брака и дал Степану свою фамилию. Власова и Джигарханян прожили вместе больше 40 лет и развелись из-за увлечения актера молодой коллегой Виталиной Цымбалюк-Романовской, на которой он женился в 2016 году. Спустя год актер со скандалом развелся с молодой женой. Татьяна Власова вернулась из США в Москву, бывшие супруги помирились и снова стали жить вместе.

Татьяна Сергеевна так трогательно ухаживала за экс-супругом, что со стороны казалось, что они вновь живут как муж и жена. Неудивительно, что продюсер Марк Рудинштейн заявил журналистам, что перед смертью актер якобы официально женился на Татьяне Власовой во второй раз. Однако близкий друг Джигарханяна Артур Согоманян опроверг эту информацию, признавшись, что Армен Борисович в последний год сильно болел, и ему было просто не до брачных дел.

- Нет, они не расписались, - рассказал Артур Согомонян агентству ФАН. — Но они действительно жили вместе, Татьяна Сергеевна вернулась, поддерживала Армена Борисовича в последнее время. Де-юре они не муж и жена, потому что Марк Борисович немного преувеличил, но де-факто у них отношения были как у мужа и жены. Я свидетель. А де-юре как-то уже не имело особо смысла, Армен Борисович болел, ему было не до этого.

Актер усыновил Степана, когда женился на его матери Татьяне Власовой. Фото: Инстаграм.

Уже известно, что актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой, трагически ушедшей из жизни в 1987 году.