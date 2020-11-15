Итоги выборов президента Молдавии 2020: Майя Санду лидирует по первым данным ЦИК

Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду Фото: REUTERS

По предварительным итогам выборов президента Молдавии 2020, Майя Санду лидирует с 55% голосов граждан страны, пришедших на избирательные участки. К этому часу в Центризбиркоме республики успели подсчитать 80% бюллетеней.

Действующего молдавского лидера Игоря Додона поддержали 48,27% граждан. Разрыв между кандидатами на главный государственный пост немного сократился.

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Игорь Додон сообщил, что идет "с большим отрывом внутри страны". Официальных итогов пока нет (подробности)