"Проект памятника давно готов": Близкие Владимира Шаинского готовятся к юбилею композитора

Так выглядит сейчас могила знаменитого композитора Фото: Алина ЧЕРНОВА

Фотографии с Троекуровского погоста, где нашёл свой последний приют композитор Владимир Шаинский наделали немало шума. Читатели писали «КП», мол, композитор ушёл в мир иной три года назад, а на его могиле до сих пор нет ни креста, ни памятника. В «Комсомолку» после этой публикации позвонили близкие композитора.

- У людей складывается впечатление, что композитор забыт семьей, - говорит известный актер и продюсер Андрей Удалов. - А это поверьте, не так. Мы как раз заняты подготовкой большого концерта к 95 -летию Владимира Яковлевича, который пройдёт 13 июня 2021 г. в Государственном Кремлёвском дворце. И вот это заявление по поводу креста. Мол, даже креста на могиле Шаинского нет. Владимир Яковлевич, между прочим, был евреем.

- Отец, скорее, был атеистом, - вступает в разговор младший сын Шаинского Вячеслав.

- И тем не менее, Владимир Яковлевич был похоронен по еврейским обычаям, - поясняет продюсер Удалов.

- И все-таки три года прошло со дня смерти композитора, почему не было возможности поставить за это время памятник, - уточняем мы у близких Шаинского.

Сын и продюсер народного артиста СССР объяснили, почему на его могиле нет креста

- Меня поражает, когда люди делают выводы, не зная ситуации. У многих известные фамилии ассоциируются с большими деньгами, - говорит Вячеслав Шаинский. - А тут все-таки идёт речь о Троекуровском кладбище на котором существуют определенные стандарты. Во всяком случае в той мемориальной его части, где расположена могила Шаинского. Там не может стоять просто крест или обычный камень. Мы хотим поставить отцу достойный памятник, который, к сожалению, стоит больших денег.

- Мы ещё два года назад обращались в гранитный цех Троекуровского кладбища, где нам были озвучены цены на памятники, - обьясняет продюсер Андрей Удалов. - Чтобы это было более или менее прилично, цена стартовала от двух миллионов и выше. Мы тогда предложили, что найдём архитектора и мастеров, которые сделают эти работы по более приемлемой цене. Но на Троекуровском кладбище нам был дан ответ, что это невозможно, поскольку этот погост является филиалом Новодевичьего кладбища, они не допускают посторонних архитекторов, разрешают работать там только своим специалистам дабы сохранить архитектурный облик всего мемориала. А сколько бы мы не обращались в высшие коридоры власти, нам говорили что дело важное, но ни в одном бюжджете средств на это не заложено.

Тогда мы предложили провести юбилейный концерт памяти Шаинского, и таким образом заработать деньги на надгробие, что мы и планируем сделать. К упомянутой в той статье Алле Пугачевой мы обращались только с предложением об участии в этом концерте. Пока что она думает. Ответа «Да» не дала, впрочем как и ответа «Нет». Но если Алла Борисовна найдёт такую возможность и выйдет в нашем концерте со своими детьми, она, конечно, внесёт свою огромную лепту в увековечивание памяти Владимира Яковлевича, с песен которого начинался ее огромный творческий путь.

Некоторые читатели ссылаются в комментариях на авторские отчисления Шаинского. Если бы они узнали это цифры, они бы сильно смеялись. Пусть поинтересуются в РАО, если не в курсе...Ставки там смехотворные.

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