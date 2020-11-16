Юнна Мориц: Поравалитики, давно валить пора... Дорога - скатертью, ни пуха, ни пера

Юнна Мориц.
Фото: Александр ГАМОВ
...Поравалитики, давно валить пора,
Свои таланты и умы спасая,
Дорога - скатертью, ни пуха, ни пера, -
Народной речи простота святая!..
Эти раскаленные строки Юнны Мориц обожгли меня недели три тому назад - и не отпускают все это время.
Я собирался показать их нашим читателям... Но - никак не мог получить комментарий Юнны Петровны, который одновременно - и разрешение на публикацию.
И вот, наконец, поздним воскресным вечером, переходящим в дождливую ноябрьскую ночь, я дождался - и одного и другого...
- ... Юнна Петровна, а вы не знаете, чьё это слово? Поравалитики...
- Как чьё? Народа. У него же мышление необъятное, оно включает огромное количество смыслов.
А все потому, что в интернете и в СМИ то и дело появлялись возгласы - типа: «Из России пора валить...»
Эта тема постоянно существует на фронтах информационной войны, все время происходит «зомбежка» живущих в России людей.
Вот, дескать, скоро от вас уедут - «свалят» - все молодые таланты...
И - начинают оскорблять нашу историю, нашу культуру, нашу литературу, наш театр, наше искусство...
Все время поливают грязью все, что было прекрасного.
Никто не имеет право это делать.
А потом - они не понимают, что история может быть полна катастроф, страданий, мук... Но при этом все прекрасное, что существует в стране и в народе, - оно не исчезает никуда.
- То есть, Вооружённые силы слов народа - они непобедимы и они - победят!
- Это мы посмотрим, но мы должны делать все возможное, чтобы быть частью этих Вооруженных сил.
(Это, собственно говоря, то, чем я занимаюсь.) Они должны быть защитой наших священных смыслов.
- Стихи!
* * *
Пора валить! - поравалитики вопят,
Реклама этих воплей здоровенна:
Мозгов утечка - с головы до пят,
Их Лондон ждёт, Париж, Берлин и Вена,
Их ждёт Нью-Йорк, Монако, Сингапур,
Канада, Швеция, Япония и Греция,
Расцвет наук, искусств, литератур,
Свобод демократическая специя,
Оттуда санкций на Россию - пруд пруди,
В моче российской там находят допинг,
Россия - враг всего! - вопят вожди
Из рая, где америнг и европинг.
Пора валить туда - и поскорей,
Покуда Польша нас не разбомбила,
Она теперь - царица всех морей
И главарей российского распила.
Поравалитики, давно валить пора,
Свои таланты и умы спасая,
Дорога - скатертью, ни пуха, ни пера, -
Народной речи простота святая!..
Но если вы не свалите, сюжет
Поравалитства - на совсем другой ступеньке:
Там покупает государственный бюджет
Поравалитиков за бешеные деньги,
Чтоб не кончался праздник воровства,
Оптимизация грабительской политики,
Где правят бал такие существа,
Которые давно - поравалитики.
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