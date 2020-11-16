Юнна Мориц: Поравалитики, давно валить пора... Дорога - скатертью, ни пуха, ни пера

Юнна Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

...Поравалитики, давно валить пора,

Свои таланты и умы спасая,

Дорога - скатертью, ни пуха, ни пера, -

Народной речи простота святая!..

Эти раскаленные строки Юнны Мориц обожгли меня недели три тому назад - и не отпускают все это время.

Я собирался показать их нашим читателям... Но - никак не мог получить комментарий Юнны Петровны, который одновременно - и разрешение на публикацию.

И вот, наконец, поздним воскресным вечером, переходящим в дождливую ноябрьскую ночь, я дождался - и одного и другого...

- ... Юнна Петровна, а вы не знаете, чьё это слово? Поравалитики...

- Как чьё? Народа. У него же мышление необъятное, оно включает огромное количество смыслов.

А все потому, что в интернете и в СМИ то и дело появлялись возгласы - типа: «Из России пора валить...»

Эта тема постоянно существует на фронтах информационной войны, все время происходит «зомбежка» живущих в России людей.

Вот, дескать, скоро от вас уедут - «свалят» - все молодые таланты...

И - начинают оскорблять нашу историю, нашу культуру, нашу литературу, наш театр, наше искусство...

Все время поливают грязью все, что было прекрасного.

Никто не имеет право это делать.

А потом - они не понимают, что история может быть полна катастроф, страданий, мук... Но при этом все прекрасное, что существует в стране и в народе, - оно не исчезает никуда.

- То есть, Вооружённые силы слов народа - они непобедимы и они - победят!

- Это мы посмотрим, но мы должны делать все возможное, чтобы быть частью этих Вооруженных сил.

(Это, собственно говоря, то, чем я занимаюсь.) Они должны быть защитой наших священных смыслов.

- Стихи!

* * *

Пора валить! - поравалитики вопят,

Реклама этих воплей здоровенна:

Мозгов утечка - с головы до пят,

Их Лондон ждёт, Париж, Берлин и Вена,

Их ждёт Нью-Йорк, Монако, Сингапур,

Канада, Швеция, Япония и Греция,

Расцвет наук, искусств, литератур,

Свобод демократическая специя,

Оттуда санкций на Россию - пруд пруди,

В моче российской там находят допинг,

Россия - враг всего! - вопят вожди

Из рая, где америнг и европинг.

Пора валить туда - и поскорей,

Покуда Польша нас не разбомбила,

Она теперь - царица всех морей

И главарей российского распила.

Поравалитики, давно валить пора,

Свои таланты и умы спасая,

Дорога - скатертью, ни пуха, ни пера, -

Народной речи простота святая!..

Но если вы не свалите, сюжет

Поравалитства - на совсем другой ступеньке:

Там покупает государственный бюджет

Поравалитиков за бешеные деньги,

Чтоб не кончался праздник воровства,

Оптимизация грабительской политики,

Где правят бал такие существа,

Которые давно - поравалитики.

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