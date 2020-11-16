Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 16 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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МИНЫ В КОЛОДЦАХ КАРАБАХА

На сайте Минобороны Азербайджана продолжают показывать видеорепортажи из брошенных сел Нагорного Карабаха.

На этот раз из села Дашбаши Ходжавендского района. Также доступна аэровидеосъемка из поселков Гадрут и села Туг Ходжавендского района.

Отметим, что именно подобные кадры с беспилотников ранее азербайджанские военные показывали, когда заявляли о взятии Шуши.

Отдельные жители Нагорного Карабаха сожгли свои дома и испортили источники воды, уничтожили выращенные ими плодовые деревья. В общем, делают все, чтобы земля еще многие годы была не пригодна для проживания.

ОТСРОЧКА НА ВЫВОД ВОЙСК

"До поздней ночи с участием военной группировки российских миротворцев и представителей ЦИК продолжались военные операции в районе. Состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Ранние утренние поисковые работы Минобороны РА, Группа по поддержанию мира России, ККМК, Арцаха, ГСЧС возобновлены на большей территории", - пишет официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, что Баку решил дать Еревану отсрочку в пять дней на вывод войск из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха. Теперь свои дома жителям необходимо покинуть до 25 ноября. Времени, чтобы найти тела тела погибших не так много.

"Армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению", - сообщил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан пошел на встречу исключительно "из гуманитарных соображений", так как дорога, ведущая в Армению, "достаточно узкая, она сильно загружена".

- А вот вывод армянских формирований из Агдамского и Лачинского районов будет производиться по графику (до 20 ноября - прим.Ред.), ранее утвержденному лидерами Азербайджана, России и Армении, - подчеркнул Гаджиев.

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переговорил по телефону с армянским коллегой Зорабом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он обсудил с ними ход выполнения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также координацию при развертывании российских миротворцев в регионе и развития Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Глава МИД Армении заявил о важности создания условий для возвращения в Карабах его жителей, а Зограб Мнацаканян подчеркнул срочность принятия шагов по обеспечению сохранения прав армян Арцаха, - сообщает подробности МИД России.

При этом Зораб Мнацаканян выступил за срочное принятие мер для возвращения в Нагорный Карабах тех жителей, которые вынуждены были его покинуть в результате вооруженного конфликта.

Также стороны затронули вопросы сохранения в Нагорном Карабахе памятников историко-культурного наследия и подчеркнули необходимость сотрудничества с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Агентством развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими международными организациями. Это будет делаться с "целью обеспечения прав армянского населения Нагорного Карабаха и сохранения армянского историко-культурного наследия".

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