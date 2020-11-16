Дональд Трамп может получить рекордную сумму за свои мемуары

Интерес к персоне 45-го президента США действительно высок Фото: REUTERS

Действующего президента США Дональда Трампа засыпают предложениями относительно книг и телепрограмм, которые могут принести ему рекордные $100 миллионов.

Интерес к персоне 45-го президента США действительно высок. Стоит вспомнить, что в период его президентства на полки книжных магазинов поступило не менее двух десятков книг различных авторов, которые, в основном, старались поделиться своим негативным впечатлением о нем или от своего общения с ним. Все без исключения эти издания – от откровений племянницы до мемуаров его бывших друзей и сторонников – разлетелись многомиллионными тиражами.

Предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама вместе со своей женой Мишель получили от издателей $65 миллионов за свои мемуары. Скандальность и популярность Трампа могут удвоить эту сумму без каких-либо проблем, считают издатели.

Приближенные Трампа говорят, что свою охоту на него уже начали ведущие американские книжные издательства, а также телеканалы, засыпающие его своими предложениями. При этом Белый дом пока хранит молчание по этому поводу.

В издательстве Simon & Schuster, выпустившего книги Хиллари Клинтон, Мэри Трамп и Джона Болтона считают, что «у каждого, покидающего Белый дом, есть материал на одну или несколько книг. И написание таких книг является не только уместным, но и важным».