Пельмени, борщ и крамбамбуля: чем на постсоветском пространстве рекомендует полакомиться Всемирный кулинарный атлас

Пицца «маргарита» – это деликатес, который в буквальном смысле подходит королеве Фото: Shutterstock

Всемирный кулинарный атлас опубликовал список 100 лучших традиционных блюд мира на 2020 год.

Первое место в нем заняла пицца «маргарита» из итальянского Неаполя, а последнее – джамбалайя (блюдо из риса, овощей и ветчины), являющаяся любимым блюдом жителей американского штата Луизиана.

Пятерка лидеров

- Пицца «маргарита» – это деликатес, который в буквальном смысле подходит королеве. В 1889 году королева Маргарита Савойская посетила Неаполь, где ей подали пиццу, сделанную в цветах итальянского флага: красные помидоры, белый сыр моцарелла и зеленый базилик, – сообщает атлас.

С тех пор этот сорт пиццы действительно стал одним из самых популярных в мире. Попробовать ее можно практически в любой пиццерии мира, на издатели утверждают, что самой вкусной «маргаритой» удастся полакомиться в L'Antica Pizzeria da Michele в Неаполе.

Адана кебаб – популярное мясное блюдо, готовящееся на вертеле, названное в честь Аданы, одного из самых известных кебабных городов Турции.

Оно готовится из баранины и курдючного сала, приправленных чесноком, луком, паприкой и кусочками острого красного перца, что придает ему темно-красный цвет и пряный вкус. Вся смесь обычно помещается на большие и плоские металлические шампуры, а затем обжаривается. После этого жареное мясо традиционно подается на блюде с лепешками, перцем и помидорами или добавляется в лаваш вместе с салатом, состоящим из петрушки и красного лука.

Для того, чтобы попробовать настоящий адана кебаб, составители атласа рекомендуют поехать в Стамбул и зайти в «Зубейир Окакбаши».

Рамэн (или рамен) – традиционный японский суп с лапшой. Само блюдо перекочевало в Японию из Китая в начале прошлого столетия и стало очень популярным вариантом фастфуда, позволяющим быстро и недорого накормить большое количество людей.

За последние полвека рамэн приобрел популярность во всем мире и стал подаваться в кафе и ресторанах. В то же время он до сих пор продается в Японии в небольших уличных ларьках, а также в торговых автоматах.

Понятно, что за лучшим рамэном придется отправиться в Японию. Издатели атласа рекомендуют ресторан «Ичиран Накасу» в Фукуоке.

Ломо сальтадо – это перуанское блюдо, состоящее из жареных, маринованных ломтиков говяжьего филе или вырезки, лука, желтого перуанского перца чили и помидоров. Оно обычно подается с картофелем-фри и рисом, и его можно найти в меню почти всех перуанских ресторанов, как простых, так и высококлассных.

Чтобы поесть лучший в мире ломо сальтадо, придется поехать в столицу Перу, Лиму и отыскать ресторан Tanta.

Донер кебаб - это всемирно известное блюдо из измельченных кусков мяса, жареных на гриле, на вертикальном вертеле. Мясо обычно приправляют свежей зеленью и специями. Первоначально для приготовления донер кебаба использовалась исключительно баранина, но сегодня в Турции есть шашлыки, приготовленные из баранины и говядины, а иногда и только из говядины.

За самым лучшим донер кебабом стоит отправиться в Стамбул в ресторан «Байрамоглу донер».

А наши где?

Где-то примерно в середине списка расположились хорошо знакомые гражданам бывшего СНГ борщ (58 место) и пельмени (63 место). Составители атласа утверждают, что в основу рейтинга легли более 63 тысяч реальных пользовательских оценок и отзывов о блюдах мира и ресторанах разных стран.

Действительно, Америка и Европа представлены достаточно хорошо, вот только после просмотра рейтинга гурманам вряд ли захочется посетить США – местные блюда, которые вызвали восторг пользователей, это чаще всего различные вариации на тему бургеров и хот-догов.

Понятно, что в Италии предлагают полакомиться пиццей, пастой и ризотто, в Германии – различными колбасами, а вот в Польше почему-то русскими пирогами.

Чем дальше на восток, тем становится голоднее. И если на Украине все же можно перекусить борщом, то на карте Белоруссии гордо высится лишь один стакан с национальным коктейлем под названием «Крамбамбуля».

Вот что пишут о нем составители атласа:

- «Крамбамбуля» - это белорусский коктейль, приготовленный из красного вина и различных ликеров, таких как ром, водка или джин. Напиток также объявлен национальным напитком Беларуси. Существует множество рецептов «Крамбамбули», потому что вино можно смешивать с любым более крепким ликером, в зависимости от личных предпочтений.

То есть, по мнению авторов, что бы ты не смешал с красным вином – получится «Крамбамбуля». Довольно удобно. Вот только закусить в Белоруссии как будто бы нечем. При этом сами белорусы утверждают, что «Крамбамбуля» - это настойка на меду и пряностях.

В России, конечно, побогаче. Здесь предлагают отведать бефстроганов, пельмени, конечно же, черную икру, которая описана как «блестящие бусинки среднего размера с землистым, маслянистым и слегка сладковатым вкусом», и почему-то строганину.

Кроме того, на десерт в России можно разжиться пряником или пастилой, а запить все это сбитнем или квасом. Причем по поводу последнего составители атласа предупреждают, что в России он классифицируется как безалкогольный напиток, но на самом деле содержит 0,7-2,0% алкоголя. И, как ни странно, ни единого слова о напитке, который на западе считают традиционно русским – о водке.