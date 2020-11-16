Что произошло после матча Турция - Россия

Россия уступила в Стамбуле Турции со счетом 2:3. Фото: REUTERS

Вечером в воскресенье, 15 ноября, футболисты сборной России провели свой предпоследний матч в Лиге Наций 2020 - в Стамбуле команда Черчесова билась с Турцией. И впервые в истории россияне проиграли этому сопернику.

Наша команда билась очень рьяно даже после того, как пропустила два гола, а до того - заработала удаление. Как уже сказали эксперты, польский судья допустил две "результативные" ошибки - когда показал красную Семенову и когда назначил пенальти за фол, которого не было.

Однако же, даже при таком раскладе сборная России смотрелась мощно после удаления. И в меньшинстве за счет силы характера едва не додавила соперников. Вырвать ничью не удалось - наши уступили со счетом 2:3. Это - первое поражение в истории матчей с Турцией.

Подводя итог встрече, после матча наш наставник Станислав Черчесов сказал:

- Игра разбилась на три фазы. Первая фаза – до удаления, вторая фаза – буквально минут 10 после удаления, третья фаза – все оставшееся время. Те самые десять минут, когда мы пропустили два гола, и стали решающими. А так даже вдесятером мы выглядели достойно против сильной турецкой команды. И в перерыве мы настраивали игроков на победу и по ходу второго тайма делали замены на усиление атаки.

Финальная игра в 2020 году, как и в целом в Лиге Наций - через пару дней. 18 ноября сборная России проведет встречу с Сербией в Белграде. После чего завершит все игрыы на 2020-й год. Дальше будут только встречи отборочного турнира ЧМ-2022. Жеребьевка которого пройдет в Катаре 7 декабря 2020 года.