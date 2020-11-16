Спасение Байкала. Экологическую обстановку на уникальном озере можно будет наблюдать в режиме онлайн по интернету

Регулярный экологический мониторинг на Байкале будет обеспечен Фото: Мария ЛЕНЦ

На атомном уровне

Работы по утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Предприятие было закрыто еще в 2008 году, но вредные отходы до сих пор содержатся на его территории. Без малого 6 млн тонн токсичных отходов хранятся в закрытых емкостях, плюс еще 160 тыс. кубометров жидкости с ядовитым черным щелоком находятся в ливневой канализации и законсервированных очистных сооружениях. Да, они надежно закупорены, но риск утечки все равно сохраняется.

В начале ноября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что за очистные работы будет отвечать ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Это уже четвертый «утилизатор», у трех предыдущих ничего не получилось. У ФЭО есть шанс — эта структура «Росатома» уже накопила опыт в утилизации вредных отходов.

Проблема ЦБК - приоритетная для Байкала, но не единственная. Предстоит разобраться и с несанкционированными свалками мусора, нехваткой очистных сооружений и другими вредными для экологии факторами. Но вот незадача — в зоне Байкала работает огромное число экологических организаций, а единой объективной картины нет.

- Мониторинг очень слабо развит, - признал в беседе с «КП» директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев. - Мы и сами занимаемся мониторингом береговой зоны, и другие организации это делают. Но проблема в том, что нет единой базы. Если бы она существовала, да еще и в онлайн режиме, то ситуация была бы понятнее. Многие местные жители с удовольствием приняли бы участие в замерах показателей загрязненности воды, почвы и атмосферы. Такую карту с постоянно меняющимися данными можно было бы демонстрировать на телевидении или в интернете. Она могла бы стать мощным средством пропаганды в борьбе за чистоту нашей байкальской природы.

«Цельной картины как не было, так и нет»

Идея организовать онлайн-мониторинг принадлежит академику РАН Игорю Бычкову.

- На озере и вокруг него работают десятки исследовательских групп не только из разных НИИ в России, но и из-за рубежа, а целостной картины по-прежнему нет, - сказал «КП» директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков. - Более 30 государственных структур ведут более 40 видов мониторинга, и каждая придерживается своей схемы, при этом полноценный государственный мониторинг по всей акватории озера не ведется. Большая часть мелководья вообще остается вне системных наблюдений. Существующая система не позволяет оперативно реагировать на изменения в экосистеме. К счастью, изменились технологии, и мы сегодня можем обрабатывать большие объемы данных, совмещать информацию разных исследований с точки зрения времени, пространства и методологии.

На недавнем заседании правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала на эту проблему обратили особое внимание.

- По поручению президента правительство утвердило концепцию создания большой федеральной системы мониторинга окружающей среды, - сообщила глава комиссии вице-премьер Виктория Абрамченко. - Это направление войдет в новый федеральный проект нацпроекта «Экология». Все локальные мониторинговые системы по оценке влияния промышленности либо деятельности человека на окружающую среду должны быть встроены в единое цифровое пространство.

Так что регулярный экологический мониторинг на Байкале будет обеспечен. В этом году завершится создание интернет-портала, который будет рассказывать об экологическом состоянии озера и прилегающей территории. Его решено сделать мультиязычным - чтобы и зарубежные пользователи могли наблюдать, как очищается уникальная российская жемчужина. В разработке информационной системы примут участие Минприроды и ОАО «РЖД».

Портал о Байкале будет действовать по принципу Википедии

- В содружестве с Росгидрометом и «РЖД» мы готовим предложения по развитию системы мониторинга, - рассказал академик Бычков. - Работы уже ведутся. За два года были установлены ряд автоматических метеостанций в Листвянке и в Слюдянке. Хотелось бы большего, но уже хорошо, что процесс идет, и он находится под контролем правительства.

Главная задача сейчас — это разработать единые показатели экологической благополучности, поскольку на сегодняшний день чуть ли не у каждой организации собственная методика.

Новая информационная система по Байкалу может быть устроена по принципу Википедии, считает автор идеи.

- Туда обязательно должны вноситься все результаты государственного научного мониторинга, полученные за бюджетные деньги, - развивает мысль наш собеседник. - Но ресурс не должен быть заточен чисто под исследователей, которые проводят свои специализированные работы. Различные экологические и другие организации, да и обычные люди, жители региона, тоже должны иметь возможность вносить туда свои наблюдения, данные расчетов. То есть это должен быть открытый ресурс — такой режим позволит системе функционировать самостоятельно, без создания некой громоздкой управляющей структуры, которая потребовала бы значительного государственного финансирования. Конечно же, он будет бесплатным для пользователей. И он должен быть живой — чтобы данные обновлялись хотя бы раз в сутки. Если мы за пять лет выполним поручение президента и сумеем запустить эту систему, будет замечательно.

БАМ тайге не помеха

К слову, экологический мониторинг может помочь и в борьбе с мифами и недостоверной информацией. Часть из них касается проекта модернизации Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали, которые проходят недалеко от озера. Он предусматривает строительство дополнительных путей и расширение существующих станций — планируется в 1,5 раза увеличить пропускную способность этих магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока.

БАМ тайге не помеха Фото: Евгения ГУСЕВА

Задача стратегически важная для страны — в условиях санкций со стороны Западной Европы необходимо как можно быстрее переориентировать транспортные потоки на восток. Но некоторые экологи против — якобы, для расширения станций придется вырубать лес.

- Я знаю эту историю, зря они шумят, - говорит Токарев. - Было много проверок и ведомственных, и государственных, и общественных. Сотрудники нашей организации входили в эти группы, ездили и смотрели где будет расширяться зона Транссиба и БАМа. Никаких нарушений нет - потому что в зоне расширения практически нет никакого леса.

По информации начальника Восточно-Сибирской дороги Василия Фролова, под вырубку попадает в основном кустарник.

А если придётся рубить деревья, то «РЖД» уже обязалось высадить новые - в пять раз больше.

КАК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ БАЙКАЛ ОХРАНЯЮТ

- Будут установлены комплексы видеофиксации, локальные стационарные посты и мобильные установки контроля влияния объектов строительства на окружающую среду.

- Для экспертизы природоохранных мероприятий будут привлечены специалисты Сибирского отделения РАН.

- Предусмотрено развитие системы раздельного сбора отходов, перевод пунктов обогрева для работников с угольного и дровяного на электроотопление.

- Уже ведутся работы по сохранению редких видов растений и животных. Всего за осень 2020 года в районе Байкала ОАО «РЖД» высажено более 80 тыс. сеянцев сосны на площади 20 га.

- Специализированным организациям передадут 1,1 млн тонн строительных и коммунальных отходов на переработку, обезвреживание и утилизацию.

- Построят 33 локальных сооружения для очистки ливневых вод, стекающих со стройплощадок.

- Для защиты водных ресурсов стройплощадки оборудуют пунктами мойки колес.