Мишустин объявил о сокращении штата чиновников за три месяца

Мишустин напомнил, что кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать штат чиновников Фото: REUTERS

Утро понедельника для госслужащих выдалось нервное. Премьер Михаил Мишустин объявил о начале с 1 января 2021 года реформы госуправления. Ее должны провести в максимально сжатые сроки - за три месяца, до 1 апреля.

Мишустин напомнил, что кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать штат чиновников, однако сроки проведения административной реформы не раз переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

- Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. И не растягивать, - пригвоздил премьер на совещании со своими заместителями.

Как рассказал Мишустин, штат федеральных органов планируется сократить на 5%, их территориальных подразделений - на 10%. Правда, массово выгонять чиновников на улицу все же не собираются. Сокращение в основном будет проходить за счет вакантных мест.

- В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных органах ведомств сегодня среднее количество вакансий - около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%, - пояснил пропорции сокращения Мишустин.

Для проведения административной реформы будет создана специальная рабочая группа.

- Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, - заявил премьер.

Структура федерального органа исполнительной власти (ФОИВа) будет зависеть от его численности. По новым требованиям численность структурных подразделений должна составлять: в министерствах – не меньше 40 штатных единиц, в службах и агентствах – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Впрочем, останется и пряник. Как пообещал Мишустин, в ходе реформы госуправления все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих, в том числе премии и надбавки будут сохранены.

По данным Минфина, сейчас на 10 тысяч россиян приходится 163 госслужащих (это 3,3% от занятых в экономике). Больше всего в России федеральных чиновников - 603 тысячи человек. В региональных органах власти - 252 тысяч чиновников, в органах местного управления - 395 тысяч. Также к чиновникам принято относить всех работников государственных и муниципальных органов. Их в стране около 2,4 миллионов человек.

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