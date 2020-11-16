В Нижнем Новгороде умер младенец, родившийся у больной коронавирусом матери

Стал ли перенесённый вирус причиной смерти младенца или его гибель не связана с Cоvid-19 только предстоит установить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две недели назад в одном из посёлков Нижегородской области стало на одну многодетную семью больше. У 30-летней Марии и её мужа Александра (имена изменены) появился третий ребёнок. Когда Маша узнала о своей беременности, она сильно затревожилась из-за пандемии и очень тщательно следила за своим здоровьем все девять месяцев, избегая лишних контактов. Но под конец срока, женщина перестала чувствовать вкусы и запахи, позже появились и другие симптомы известного вируса. Тест на Cоvid-19 подтвердил её опасения, результат оказался положительным.

Несмотря на плохое самочувствие роженицы, малыш появился на свет без патологий. Мама после родов быстро стала приходить в себя. Казалось, что все возможные риски остались позади. Вскоре многодетную маму и малыша выписали из больницы. Мальчика назвали Андреем (имя изменено). Родители радовались новому члену семьи и внимательно следили за его самочувствием. Всё было хорошо.

Но однажды утром Марина подошла к кроватке сына, малыш подозрительно долго не просыпался, и она забеспокоилась. Женщина прикоснулась к ребёнку и попыталась его разбудить, но ребёнок не дышал. Трясущимися руками женщина схватила телефон и вызвала неотложку. Но врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, уже ничем не могли помочь, они лишь зафиксировали факт смерти.

— Поступило сообщение, что матерью в кровати обнаружен труп младенца, возраст 2 недели, без видимых признаков насильственной смерти. На момент рождения ребенка, женщина имела положительный тест на Cоvid-19. Тело направлено в морг для проведения экспертизы, — сообщил источник kp.ru.

Стал ли перенесённый вирус причиной смерти младенца или его гибель не связана с Cоvid-19 только предстоит установить. Медики пока не готовы дать ответ на вопрос, который так мучает его мать. К сожалению, последствия заболевания находятся в процессе изучения.