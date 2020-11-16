Продолжается прием заявок на конкурс семейных мультфильмов «ТыЭтоЯ»

До конца ноября идет прием работ на всероссийский конкурс семейных мультфильмов «ТыЭтоЯ», посвящённый взаимоотношениям детей и родителей. Фото: Shutterstock

До конца ноября идет прием работ на всероссийский конкурс семейных мультфильмов «ТыЭтоЯ», посвящённый взаимоотношениям детей и родителей. Заявку могут подать как отдельные участники, так и творческие коллективы.

Организатор конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданный при поддержке Минтруда РФ. В октябре 2020 года Фонд запустил проект под названием «ТыЭтоЯ» - для родителей, которые хотят говорить со своими детьми на одном языке. По задумке организаторов, конкурс семейных мультфильмов «ТыЭтоЯ» поможет детям и родителям выразить свои чувства и научиться говорить о скрытых проблемах во взаимоотношениях через анимацию. Ну и, в конце концов, создавать мультфильмы – это очень весело и увлекательно, особенно, если в этом процессе принимает участие вся семья.

Тема конкурса – «Дети – продолжение своих родителей». Участникам предлагается создать мультфильм, который расскажет о том, что общего между членами одной семьи, как они проводят время вместе, как общаются, грустят и веселятся. Лучшие работы будут оценены по достоинству, а их авторы получат дипломы об участии в конкурсе, призы, поощрительные подарки и, конечно же, шанс заявить о себе.

Оценивать работы участников будет экспертное жюри, в которое вошли режиссеры анимации, художники-аниматоры, психологи, педагоги и общественные деятели. В их числе – кинорежиссёр и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, психолог, автор книг Оксана Стази, бард, композитор и автор песен для детей Григорий Гладков, основатель школы анимации «Аниматорика» Евгений Ипполитов и другие.

Прием работ на конкурс открыт до 20 ноября включительно, участие в конкурсе совершенно бесплатное. Награждение победителей состоится в конце ноября. Из-за пандемии COVID-19 оглашение результатов будет проходить в режиме онлайн.

Победителей выберут в 7 номинациях. Принять участие могут все желающие семьи и творческие профессиональные коллективы. К участию допускаются дети в возрасте до 15 лет включительно. Мультфильмы могут быть сняты в самой разной технике, будь то рисованная анимация, компьютерная графика или пластилиновая анимация. Тема видеосюжета – личный выбор автора. Главное условие - соответствие заявленной идее.

Более подробную информацию о конкурсе и призах можно найти на сайте проекта «ТыЭтоЯ».