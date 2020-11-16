Чтобы спасти год, сборной России нужна победа в Сербии

В Стамбуле команда Черчесова не смогла выиграть и у сборной Турции Фото: REUTERS

Российская сборная продолжает заваливать 2020 год. В Стамбуле команда Черчесова не смогла выиграть и у сборной Турции, и у польских арбитров. Но при этом сохранила первое место в своей группе Лиги Наций. Чтобы там же наверху закончить турнир необходимо выигрывать у Сербии 18 ноября. Этот матч может спасти весь год сборной.

Что дает победа в группе Лиги наций?

Первое – выход в «высшую» Лигу наций. Туда, где играют Германия, Франция, Бельгия, Англия, Испания и т.д. Для сборной России это важно. Чтобы иметь шансы проходить такие топ-команды на Чемпионатах мира и Европы, надо играть с ними как можно чаще – чтобы колени не било дрожью при каждой встрече с ними.

Второе – победа в группе Лиги Наций дает шанс зайти на ЧМ-2022 с черного хода. Этот путь очень извилист и сложен, через него пробьется всего два участника Лиги наций. Но это тоже какая-никакая возможность, не стоит от нее отказываться так сразу.

А ничья не устроит? Все расклады

Сейчас у сборных России и Венгрии по 8 очков, у Турции – 6. Мы венгров опережаем за счет личных встреч (победа 3:2 и ничья 0:0). Так что выигрываем в Белграде – первое место наше. Но если будет ничья с сербами, лидерство удастся сохранить, если только в параллельном матче Венгрия – Турция тоже будет ничья. В ином случае, нас опередят либо те, либо другие (турки – по личным встречам). Но и Сербии есть, за что сражаться. Если эта сборная выигрывает у России, а турки уступают венграм, то сербы уходят с последнего места. Интрига – что надо!

А судят кто? Опять поляки

Судя по настрою, горящим глазам и жесткому прессингу, команда Черчесова планировала решить все вопросы еще в матче с Турцией. Такой заряженной, как первую половину тайма сборную России не видели уже давно. Но спорные судейские решения перевернули игру в пользу турков. Спорное удаление, потом пенальти ни за что – и вот уже победа хозяев. Судил ту игру поляк Шимон Марчиняк, и на играх Лиги Наций нет ВАР, чтобы не позволить ему так явно ошибаться. Но самое интересное – игру Сербия – Россия снова будут судить поляки, а главным арбитром назначен Даниель Стефански. Как так получилось, никто не может ответить.

Положение команд: Россия, Венгрия – по 8 очков, Турция – 6, Сербия – 3.

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