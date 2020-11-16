Президент МОК пообещал привить всех олимпийцев. Но японцы все равно против проведения Игр

Томас Бах посетил Японию, где в 2021 года все же должны состояться летние Олимпийские игры Фото: REUTERS

Президент МОК Томас Бах посетил Японию, где в 2021 года все же должны состояться летние Олимпийские игры. Напомним, что они должны были пройти еще прошлым летом, но были перенесены из-за пандемии.

«Если будет вакцина»

Японские СМИ сообщают, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга в понедельник договорился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом о том, что Олимпийские игры в Токио пройдут, как и планировалось, следующим летом, возможно, со зрителями, несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию коронавируса.

После встречи Бах заявил журналистам, что он уверен, что зрители смогут присутствовать на спортивных аренах и пообещал, что МОК приложит все усилия, чтобы все болельщики на стадионах и сами спортсмены были вакцинированы, "если к тому времени будет доступна вакцина."

- На этой встрече мы договорились объединить все наши усилия, чтобы успешно провести Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Токио следующим летом, а олимпийский огонь светом светом в конце туннеля, - сказал Томас Бах, который впервые прибыл в Японию после вспышки пандемии.

Теперь Олимпийские игры планируется провести с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры с 24 августа по 5 сентября 2021 года. При этом они сохранят свое старое название «Токио-2020», чтобы не переделывать символику.

Новая вспышка

Но далеко не все японцы согласны с таким положением дел. Ведь по сравнению со многими другими странами Япония оставалась относительно невредимой в результате этой пандемии, но в последние дни количество заболевших коронавирусом значительно подскочило. Всплеск заболеваемости связывают с похолоданием, а также ослаблением пограничного контроля, который во время Олимпиады и вовсе придется упростить, признают официальные медиа.

При этом губернатор Токио Юрико Коикэ, которая отдельно провела переговоры с Бахом, сказала, что Япония планирует освободить иностранных посетителей, направляющихся на Игры, от 14-дневного карантина, если они являются выходцами из стран или регионов с относительно небольшим количеством случаев заболевания коронавирусом.

Спортсмены и персонал, участвующие в международных соревнованиях или тренировочных лагерях в Японии до начала Игр, также будут освобождены от карантинного периода.

Впрочем, окончательное решение - разрешать ли зарубежным зрителям посещать Игры будет принято правительством Японии весной. На прошлой неделе Япония зафиксировала новый рекорд ежедневного числа инфекций -более 1600, превысив предыдущий пик в начале августа.

Тем временем, опросы СМИ показали, что далеко не все японцы поддерживают идею, чтобы проводить Олимпиаду следующим летом. Так 37,6 процента респондентов заявили, что они считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры должны быть проведены, в то время как 31,8 процента сказали, что Игры должны быть снова отложены, а 24,1 процента заявили, что они должны быть отменены.

А что с Россией?

Но нас во всей этой истории больше всего волнует вопрос: если Олимпийские игры состоятся, то в каком составе и статусе туда поедет сборная России? Вновь без гимна, флага и лидеров во многих видах спорта, или все же получится как-то нормализовать ситуацию?

Ответа на этот вопрос пока нет. В начале ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне прошли слушания – РУСАДА – против ВАДА, которая предложила отстранить от крупных соревнований на четыре года всех российских спортсменов. Бодались там в основном швейцарские юристы, которые представляли и ту, и другую стороны. Кто из них оказался профессиональнее - мы узнаем в конце декабря, когда CAS объявит окончательный вердикт.