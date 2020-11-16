Мишустин предложил развозить пациентов с коронавирусом на машинах чиновников

Премьер потребовал сократить время ответа скорой помощи на звонки больных. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам обеспечить резерв больничных коек для больных коронавирусом в размере 20%, а если в регионе недостаточно машин «Скорой помощи, использовать для развоза пациентов другой автотранспорт, в том числе органов власти.

- Люди должны оперативно получать необходимую медицинскую помощь - и на дому, и в поликлиниках. Если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы «Скорой помощи» дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать подобные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками, - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер также потребовал увеличить возможности колл-центров, чтобы максимально сократить время ожидания ответа на звонки в «Скорую помощь».

- Привлекайте к этой работе волонтеров, в том числе психологов, - заявил премьер.

Мишустин назвал главные критерии эффективности власти на местах: это своевременность и скорость принятия решений.

- Во многих регионах решения принимаются слишком медленно, а это недопустимо сегодня. Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения, - заявил Мишустин.

Премьер поручил Минздраву сформировать достаточный запас лекарств для больных с коронавирусом, чтобы в случае необходимости оперативно отправлять их в регионы.

Он также рассказал, что правительство выделит деньги на создание мобильных выездных бригад медиков из состава ведущих медучреждений страны. Их будут отправлять в регионы для оказания помощи и проведения консультаций.