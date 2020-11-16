За что Путин наградил 17 американцев медалями Ушакова

В понедельник стало известно что президент России своим указом наградил медалью Ушакова 17 американцев, которые во время Второй Мировой участвовали в северных конвоях. Фото: REUTERS

В понедельник стало известно что президент России своим указом наградил медалью Ушакова 17 американцев, которые во время Второй Мировой участвовали в северных конвоях.

78 караванов, в которые входило в общей сложности до 1400 судов, в 1940-е годы, отправляясь из портов Англии и Шотландии, доставляли в СССР произведенное в США и Великобритании оружие, боеприпасы, продовольствие. Конвои шли по северным морям, подвергались постоянным атакам немецких подлодок и надводных кораблей, несли большие потери (конвой PQ-17, описанный в одноименном романе Пикуля, потерял 23 корабля из 36).

Медаль Ушакова была учреждена в СССР в 1944 году. Ею награждали за личное мужество на театре морских действий матросов и старшин, а также солдат, сержантов и прапорщиков. При жизни Сталина лишь пять американцев удостоились этой награды.

«КП» обратилась за комментарием к писателю-маринисту, бывшему офицеру-подводнику Александру Покровскому.

- Британцы вели конвои, наши их встречали, а американцы?

- Ленд-лизовские грузы в Атлантике передавали по этапу. На первом этапе были американцы. Они доходили до определенного северного меридиана — и перегружали оружие и прочее на корабли Королевского флота. Которые в Баренцевом море встречали уже наши эсминцы. Янки свое прохождение обеспечивали не очень то хорошо — их оборону немцы прорывали «на раз». Но надо признать, что Кригсмарине (ВМФ) Третьего рейха был везде, вплоть до Мексиканского залива - и противостоять субмаринам адмирала Деница было тяжело. Их подлодки действовали лучше всех, а янки оказались наиболее уязвимы. Много гибло именно на стадии передачи грузов от американцев англичанам. Основная тяжесть северных конвоев легла на британцев и наших. У американцев же главные морские конвои шли по Тихому океану - на Владивосток. Там они не встречали такого противодействия от японцев, как от немцев в Атлантике.