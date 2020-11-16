Ректор МГИМО: В России одна из лучших дипломатических школ

Анатолий Торкунов выступил в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов выступил в эфире радио «Комсомольская правда». В ходе беседы он оценил уровень подготовки российских дипломатов:

- Я считаю, что у нас вообще одна из лучших дипломатических служб и школ. Если бы не было такого, то вряд бы мы имели такой поток иностранных студентов, в том числе из тех стран, которые сегодня нельзя назвать близкими партнерами России: из стран Центральной Европы, из некоторых стран Востока.

Есть понимание и в этих странах (а часть этих стран направляет студентов по государственной линии, то есть они являются государственными стипендиатами, или государство платит за их обучение), и они тратят средства, усилия, понимая, что подготовка специалистов будет на уровне.

Я должен сказать, что в годы оные, положим, востоковедческий корпус дипломатов многих стран Центральной и Восточной Европы был главным образом из выпускников МГИМО. Другое дело, что на этапе тех политических пертурбаций, которые проходили в этих странах, то или иное правительство, в зависимости от его политической окраски, начинало говорить, что выпускники советских вузов не должны работать в государственных структурах, не должны работать в МИДе или в других органах, которые занимаются внешней политикой.

Потом проходил какой-то период, их опять приглашали на работу в министерства иностранных дел, хотя некоторые из них уже достаточно успешно устроились в бизнесе или в каких-то других структурах.

Но мы по-прежнему имеем студентов из этих стран, и мы очень довольны этим обстоятельством, потому что создание такого международного студенческого сообщества, где разные культуры, разные подходы, разные политические взгляды, это возможность уже на этом этапе понять студентам очень серьезное разнообразие современного мира. И выходить уже в большую жизнь, понимая, что мир, хоть он и един, но не однотонен.

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