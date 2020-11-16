Панический страх и клаустрофобия: Может ли коронавирус толкать людей на самоубийство

Особо уязвимыми оказались люди старшей возрастной группы Фото: Иван МАКЕЕВ

В ленте новостей нередко можно встретить сообщения о том, что больные коронавирусом пытаются свести счеты с жизнью. Подобные случаи происходили в Волгограде, в Луцке, в Харькове, в Уфе... Почему это происходит? Быть может, дело в том, что коронавирусом в России переболело около двух миллионов человек, а среди такой массы людей, безусловно, могут найтись несчастные, которые сами по себе склонны наложить на себя руки. А возможно вирус SARS-CoV-2 особым негативным образом воздействует на психику и нервную систему больных? На ум приходит рассказ певицы Аниты Цой, которая летом этого года тяжело переболела COVID-19. В какой-то момент болезни 49-летняя артистка не могла дышать без кислородной маски и начала задыхаться.

- Наше отделение располагалось на 6-м этаже, - рассказывала Анита.- Меня охватила клаустрофобия, я открыла настежь окна и в этот момент поняла, что реально могу сделать что-то непоправимое. Мне стало реально страшно. Я закрыла окна обратно и боялась к ним подходить.

Когда Анита рассказала об этом врачу, та ответила, что такие порывы могут быть характерным проявлением болезни. Как связана пандемия с ростом тревоги и депрессии у людей? Об этом «Комсомолка» спросила у Геннадия Банникова, кандидата медицинских наук, специалиста в области суицидологии.

ПАНДЕМИЯ И ПАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

- Что касается действия вируса SARS-CoV-2 на сосуды головного мозга, то оно еще не до конца изучено, можно с достаточной долей уверенности говорить только о том, что вирус воздействует на все системы организма, - говорит Геннадий Банников. - С другой стороны, мы уже год живем в условиях пандемии и понятно, что состояние хронического стресса останется с нами надолго. Так что нам нужно искать, как справиться с ростом тревожно-депрессивных состояний.

Особо уязвимыми оказались люди старшей возрастной группы (около 70 лет), и это объяснимо. Они сталкиваются с процессом угасания физических сил, с болезнями тела чаще, чем молодые люди.

- Новое заболевание для них, - это дополнительный страх перед неизвестностью: «Как мне жить дальше?», «А что со мною будет?». Страх этот может приобретать и панические формы, а на фоне переживания своей ненужности, одиночества возможно развитие суицидальных мыслей, - поясняет Геннадий Банников. – За период пандемии именно у пожилых людей отмечается наиболее высокий уровень тревожных состояний и депрессий. Люди в возрасте часто не хотят быть бременем для окружающих, они не хотят заразить других. Вдобавок из-за требования социальной изоляции снижается уровень контактов с людьми, что еще больше может усиливать мысли о нежелании жить дальше.

ГАДЖЕТ - СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Человек, как известно, общественное животное. В условиях самоизоляции и всевозможных ограничений для молодежи спасательным кругом является гаджет, они привыкли общаться в интернет-пространстве. У людей старшего поколения такой привычки нет.

- Пожилым гораздо сложнее приспособиться к дистанционной работе, у них другой менталитет, - объясняет Геннадий Банников. – Для них привычно жить и общаться, что называется, «в живую». Работа на удаленке или «выход на больничный лист» может восприниматься ими с горечью: «Я стал не нужен». Если человек еще и лишился работы в этом возрасте, то ситуация становится крайне болезненной, для некоторых – непереносимой. Если нет поддержки семьи, родственников человек просто остается один на один со своими переживаниями и страхами.

Но бремя пандемии тяжело переносят и подростки.

- После снятия ограничительных мер, нам пришлось столкнуться с многочисленными случаями тревожно-агрессивных реакций подростков, - рассказывает Геннадий Банников. – Эта агрессия зачастую направлена на самого себя. За время самоизоляции накопилось физическое и психическое напряжение. Кроме того, когда дети учатся из дома, а родители работают там же - эта ситуация работает, как лакмусовая бумажка. Подспудные конфликты в семье могут усугублять психическое состояние подростка, приводить к импульсивным поступкам.

В СЕМЬЯХ СТАЛО БОЛЬШЕ ЖЕСТОКОСТИ

Отдельная тема – в семьях растет насилие, говорит наш эксперт. Все больше людей нуждаются в том, чтобы поделиться со специалистами своими переживаниями, получить профессиональный совет.

- Так при Центре психиатрии и наркологии имени Сербского сделали отдельный телефон доверия для тех, кто подвергся сексуальному насилию. Напряжение в обществе очень высоко и это касается всех возрастов, - поясняет специалист в области суицидологии.

К САМОИЗОЛЯЦИИ НАДО ПОДХОДИТЬ РАЗУМНО

- В любом возрасте, а в пожилом – особенно, нужно давать себе физическую нагрузку, несмотря ни на что, - говорит Геннадий Банников. - Потому что сидеть дома и не двигаться, – это прямой путь к ослаблению всего организма. Людям старшего возраста необходимо движение, свежий воздух, поэтому с моей точки зрения к самоизоляции надо подходить разумно. Да, необходимо обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, меньше посещать места скопления людей, но и гулять тоже нужно.

Помочь людям старшего поколения могли бы волонтеры.

- Если бы к пожилым приходили поговорить, быть может, волонтеры могли бы услышать тот крик о помощи, который, не всегда готовы услышать родные, - считает Геннадий Банников. – Возможно, в такие социальные бригады стоило бы включать и психологов. И я бы хотел сказать людям старшего возраста, что, если у вас появилась необходимость поговорить с другом, то стоит встретиться и поговорить. Да, сохраняйте социальную дистанцию, но поддержка близких по духу людей сейчас очень важна. И, конечно, всегда можно позвонить на линии психологической помощи.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Телефон горячей линии по оказанию психологической помощи:

8-800-200-34-11

Горячая линия по вопросам домашнего насилия Центра имени Сербского:

+7(495) 637-22-20

Детский телефон доверия при МГППУ:

8-800-200-01-22

+7(495) 624-60-01