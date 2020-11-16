"Бедный Петя": видео с мужем Анастасии Заворотнюк довело поклонников до слез

В новом сезоне "Ледникового периода" Чернышев сниматься отказался, так как он почти круглосуточно занят заботой о тяжело больной супруге Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Елена Подкаминская вспомнила о совместной работе с мужем Анастасии Заворотнюк в шоу "Ледниковый период". Звезда сериала "Кухня" разместила в блоге драматичное видео с Петром Чернышевым. При виде ролика поклонники не смогли сдержать слез.

Елена Подкаминская участвовала в шоу "Ледниковый период", где ее партнером был Петр Чернышев, в 2014 году. Актриса, пересматривая видео своих выступлений, призналась - ей не верится, что когда-то она могла исполнять сложные элементы на льду.

"Александр Жулин предупреждал в сложную минуту: «Потом будешь удивляться и даже гордиться, неужели это была я!?». Так и есть раза два в год так и удивляюсь, возвращаясь к прокатам. Тем более сейчас, в разгар «Ледникового периода», все время в ленте вижу работы коллег. Восхищаюсь, как смело они, весело, сильно, уверенно работают, как-будто и не была внутри проекта. И не знаю, сколько усилий, поиска, труда и работы на пределе происходит в реальности. И сейчас думаю: чего я тогда отчаивалась и душу рвала?.. Сегодня - «Серое небо»", - подписала ролик Елена.

Лирический и очень трогательный номер с мужем Анастасии Заворотнюк, по словам Подкаминской, является одним из ее самых любимых. Поклонники согласились с любимицей. "Нереально... до слез", "Смотрю и сердце рвется", "Бедный Петя. Через что он сейчас проходит", "Плачу вместе с «Агатой Кристи»", - делятся фолловеры эмоциями от просмотра.

Стоит отметить, что в новом сезоне "Ледникового периода" Чернышев сниматься отказался, так как он почти круглосуточно занят заботой о тяжело больной супруге. По последним слухам, врачи разрешили Заворотнюк гулять на свежем воздухе. Она стала выходить на территорию своего загородного участка в подмосковном Крекшино. В окружении звезды сериала "Моя прекрасная няня" говорят, что болезнь сильно изменила не только внешность актрисы. Она надеется на лучшее и радуется каждому прожитому дню.

Напомним, Анастасия Заворотнюк почти два года борется с раком мозга. И все это время рядом с тяжелобольной звездой находится ее третий муж Петр Чернышев. Кажется, фигурист готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась. Анастасию и Петра называют одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Они познакомились осенью 2007 года на съемках шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон". По признанию фигуриста, он буквально был сражен красотой Заворотнюк. Влюбился в нее с первого взгляда. Сама актриса тоже потеряла голову от красавца-спортсмена. "Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд", - вспоминала артистка свою встречу с фигуристом. Он сделал Насте предложение во время отдыха на Сардинии. В сентябре 2008 года пара тайно зарегистрировала брак в одном из московских ЗАГСов. Спустя месяц молодожены отправились в Крым, чтобы повенчаться в городской церкви Воскресения Христова, которая по праву является одним из самых романтических мест полуострова. В октябре 2018 года Заворотнюк родила от Чернышева дочь Милу.