Тотальная экономия: россияне стали отказываться от дорогих покупок и готовы обойти 10 магазинов в погоне за скидками

Когда будущее туманно, модная, но непрактичная одежда тоже становится ни к чему
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Затягивание поясов населения продолжается. В 2021 году уже 38% россиян будут в магазинах брать товары самой дешевой категории, а 26% - будут делать покупки только по скидкам, делает прогноз исследовательский холдинг «Ромир» по результатам опросов. В погоне за распродажами люди увеличили число разных магазинов, в которые они регулярно заходят: если год назад среднему россиянину приходилось побегать по 6 магазинам, то теперь уже по 10.
Треть семей намерена перестать спускать деньги на кино и рестораны, а также на предметы роскоши. Когда будущее туманно, модная, но непрактичная одежда тоже становится ни к чему. Единственное, на чем экономить не думают, это коммуналка, связь, лекарства и свежие продукты (подробнее ниже). Но, как уже писала «Комсомолка», эти продукты все чаще закупаются в жестких дискаунтерах — их доля в стране самая высокая среди остальных форматов (смотрите результаты опроса).
По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, ситуация с охотниками за скидками не нова. Еще в 2015 году из-за рухнувшего рубля общая доля покупок распродажных товаров составляла 50%, и ритейл до сих пор не знает, как слезть с «промо-иглы».
- Рубль продолжает слабеть, доходы не растут, поэтому людей, покупающих только по скидкам все больше, - говорит Карпов. - Ничто не говорит о том, что доходы населения могут начать расти. Поэтому россияне и дальше будут сокращать и перераспределять свои расходы. Все больше места в потребительской корзине будут занимать продукты, все меньше непродовольственные товары. Конечно же, сократится товарный ассортимент. Какие-то из производителей дорогостоящей продукции будет чувствовать себя хуже, какие-то вовсе уйдут с рынка.
КОНКРЕТНО
На что россияне планируют резко сократить расходы (категория - % респондентов)?
Кинотеатры — 34%
Дамские сумочки, бижутерия и др. — 30%
Предметы роскоши — 29%
Рестораны — 27%
Женская одежды — 25%
На чем экономить не собираются (категория - % респондентов)?
Коммунальные услуги — 29%
Мобильная связь — 15%
Свежие продукты — 13%
Лекарства — 10%
Самые популярные форматы торговли
Жесткие дискаунтеры — 26,7%
Традиционная торговля — 18,6%
Супер/мини маркеты — 24,2%
Гипермаркеты — 18,3%
Самые популярные продукты
Фрукты — 26,3%
Овощи — 23,4%
Чай — 23,1%
Кофе, какао, шоколад — 21,6%
Кисломолочные продукты — 18,1%
Печенье, крекер — 17,4%
Корма для кошек — 16,2%
Конфеты — 15,4%
Зефир, мармелад, пастила — 13%
Шоколад, батончики — 11,9%
По данным Ромир.