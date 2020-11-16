Один в больнице, второй в тюрьме: на чьей стороне правда в драке бойцов Харитонова и Яндиева

Адам Яндиев задержан. Если ему предъявят обвинение по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», то нападавшему будет грозить до двух лет колонии Фото: Оперативная съемка

Побоище двух бойцов смешанных единоборств грозит перерасти в громкое уголовное дело. Легенда ММА Сергей Харитонов опубликовал фото своего лица после драки с Адамом Яндиевым.

Для спортсменов это обычное состояние после боя, переломы, сотрясения, ссадины и тд, я никогда не падаю духом и иду только вперёд, уверен, что основные мои победы ещё впереди Фото:

Зрелище страшноватое – набухший на половину физиономии глаз, другие повреждения, и судя по всему на несколько месяцев придется забыть о выходе на ринг. Чуть раньше стало известно, что обидчик Харитонова Адам Яндиев задержан. Если ему предъявят обвинение по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», то нападавшему будет грозить до двух лет колонии.

А совсем недавно они называли друг друга братьями. Но что стало причиной конфликта, разразившегося в «Лужниках» в пятницу 13 ноября? Что поссорило двух приятелей – ведь Харитонов и Яндиев вместе отдыхали и проводили время, вроде как обменивались подарками. Оказалось, что все дело в деньгах. Но у каждого из них своя версия.

Версия Харитонова: брал кредит, чтобы дать в долг Яндиеву

На скандальном видео драки слышно, как бывший боец UFC Адам Яндиев кричит Харитонову: «Кому я должен, с..ка?!». Так что сразу было понятно, что в основе конфликта – деньги и долги. Позже Харитонов раскрыл, о каких долгах Яндиева идет речь. Сергей рассказал, что неоднократно давал тогда еще своему приятелю деньги – порядка 200 тысяч рублей за раз, но в сумме получилось около миллиона рублей. Более того, чтобы дать деньги Яндиеву, Харитонов сам брал кредиты.

«Он позвонил мне и сказал, что нужны деньги, буквально на 1-2 месяца. У меня самого тогда были финансовые проблемы, я вкладывался в бизнес. Пошёл и взял кредит в банке. Не говорил это Яндиеву. Из 1,5 млн кредита 200 тысяч дал ему, хотя на тот момент мне это было тяжело. Потом через месяц он снова позвонил, опять попросил 200 тысяч. Я ему сказал, что у меня проблемы. Сказал, что дам ему сейчас, но при первой возможности попросил вернуть. Третий месяц – он снова просит 200 тысяч. И вот так третий месяц, четвёртый. Потом сказал ему, что сейчас денег нет, проблемы. Он немного с обидой, но вроде успокоилось», — рассказал Харитонов журналисту Александру Лютикову.

Также Харитонов рассказал, как возил за свой счет Яндиева и его супругу в Таиланд за свой счет, и покупал ему там подарки. Когда же боец ММА не дождался возврата долга, он не скрывал своего отношения к Яндиеву и не рекомендовал своим знакомым связываться с ним. Это и стало причиной конфликта.

Версия Яндиева: это были не долги, а помощь

Адам Яндиев задержан, и версию с его стороны озвучил известный дзюдоист Дмитрий Носов.

«Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы – 50 тысяч, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом. Харитонов приглашал его в Таиланд, вместе они готовились. По версии Харитонова — то, что он помогал другу, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдает долг. Яндиев искал с ним встречи и просил просто извиниться», - рассказал бронзовый призер Олимпиады в интервью СЭ.

А был ли кастет? От этого зависит уголовное дело

Сторона Харитонова утверждает, что Яндиев в драке использовал в драке кастет: мол Адам часто его носил с собой и демонстрировал. Этим и объясняется серьезность травм, полученных 40-летним бойцом.

Кажется, это принципиальный вопрос в этом деле. Одно дело – просто драка, другое с применением оружия. Яндиев утверждает, что никакого кастета не было. И предлагает посмотреть на свои руки на том самом скандальном видео, которое Харитонов разместил в инстаграм.

Харитонов будет требовать компенсацию?

В любом случае, Сергей Харитонов не сможет несколько месяцев выходить в октагон. А значит, наверняка его адвокаты будут требовать от Яндиева возмещение убытков. Речь может идти о десятках тысяч долларов, а может даже и о больших суммах. Во всяком случае недавно Харитонову за бой с Емельяненко предлагали 10 млн рублей, и договориться сторонам не удалось.

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