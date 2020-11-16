Красивая жена Дмитрия Хрусталева пришла в ярость из-за обвинений в пиаре на болезни мужа

Под удар хейтеров попал не только сам виновник переполоха Дмитрий Хрусталев, но и его жена Мария Гончарук Фото: Instagram.com

Имя Дмитрия Хрусталева который день на слуху. За последние двое суток звезда шоу "Вечерний Ургант" успел побывать в реанимации. Затем, по слухам, состояние 41-летнего артиста настолько ухудшилось, что врачам пришлось подключить его к аппарату ИВЛ и даже ввести в кому. К счастью, через несколько часов шоумену стало лучше и его выписали. Правда, столь быстрое выздоровление кумира удивило поклонников. Некоторые предположили, что Дмитрий якобы совсем не болел, а решил таким образом привлечь внимание к своей персоне.

Под удар хейтеров попал не только сам виновник переполоха Дмитрий Хрусталев, но и его жена Мария Гончарук. Впрочем, в какой-то момент терпение солистки группы "Фабрика" лопнуло и она жестко ответила злопыхателям.

"Хочется обратить внимание не только на журналистскую этику, но и на врачебную (и всего медперсонала, в том числе) да и на просто общечеловеческую... Только не говорите потом, что это ваш долг написать какую-то ... непроверенную и мнить себя специалистами своего дела. И главное - фото черно-белое добавить, так же больше просмотров будет!.. Ну, а слить личную информацию - это у нас святое, хлебом не корми...", - начала свою гневную отповедь красавица-блондинка.

После чего обратилась к комментаторам. "Какие жестокие люди... «Пиар» - вы в своем уме? Когда у вас возникают подобные мысли - ударьтесь об стенку. Куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное. Дай Бог всем вам и вашим близким здоровья, здравого ума и человечности", - ответила в ярости супруга Хрусталева.

К слову, ранее сам Дмитрий рассказал, что же с ним произошло на самом деле. "Я чувствую себя хорошо, врачи даже согласились отпустить меня домой, к родным! Чтобы развеять многочисленные слухи о моем состоянии, я хочу рассказать вам , что со мной случилось на самом деле. По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо! Врачи быстро привели меня в сознание. Предварительный диагноз - «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления»", - поведал артист.

Он посетовал, что сильно перестарался в погоне за "за молодостью и совершенством". "Мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование", - резюмировал Хрусталев.