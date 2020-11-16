Обезличенная упаковка не отучит россиян курить

Минздравы большинства стран мира давно и последовательно пытаются заставить население бросить курить. Табачная реклама давно исчезла с экранов и биллбордов, страшные фотографии на пачках бросают в дрожь, а акцизы на сигареты растут в десятки раз быстрее любой инфляции. Добавьте сюда ограничения потребления табака в общественных местах, запрет на выкладку сигаретных пачек на прилавок, то есть, фактически, покупка вслепую и массу прочих ограничений. Одно можно сказать точно: сигареты – это самая жестко регулируемая категория товаров массового спроса. Безусловно, определенный результат эта политика приносит, если бы не одно но – на смену жестко регулируемым легальным сигаретам приходит дешевый нелегальный табак, торговцы которым, разумеется, законы вообще игнорируют.

И пока легальное потребление табака в официальной статистике сокращается, доля нелегального растет - по данным аналитического агентства Нильсен в третьем квартале 2019 году и данным исследований журнала «Эксперт» весной 2020 г., каждая седьмая сигарета на российском рынке была нелегальной.

Между тем, в рамках антитабачной концепции, которая была принята Правительством в прошлом году, ведомствами сейчас обсуждается проект плана ее реализации , через новые меры по борьбе с курением и, в частности, введение обезличенной упаковки сигарет. Якобы, это позволит снизить потребление табака. Но на самом деле, вопрос стоит гораздо шире – это может стать первым шагом к масштабной кампании «обезличивания» упаковок по борьбе с «вредными» продуктами вообще – сладкое, соленое, жирное, газированное рискуют стать следующими.

12 ноября в рамках Форума по борьбе с нелегальной торговлей вопрос обезличенной упаковки обсудили представители торговых сетей и эксперты ритейла. Планируемые меры отнимут у потребителя возможность убедиться, что он получает качественный товар, а у государства – контролировать рынок, который немедленно займет нелегальная продукция; при этом на борьбу с курением позитивного влияния на окажут, - к такому выводу пришли участники дискуссии, изучившие мировой опыт «обезличивания» сигарет.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ АВСТРАЛИИ

Да, «обезличивание» сигарет – не российское ноу-хау. Тем внимательнее стоит присмотреться к опыту стран, где его применили.

«Пионером» в этом вопросе выступила Австралия: в декабре 2012 года страна-остров первой в мире внедрила эту инициативу для всей табачной продукции. Были введены единый стандарт пачки и цвет – тошнотворно-оливковый, чтобы упаковка выглядела максимально неприглядно. На пачки нанесли предупреждения о вреде курения крупным шрифтом. Однако, принятая мера ожидаемого эффекта не принесла. Поэтому местные власти заменили предупреждающие надписи фотографиями и приступили к планомерному взвинчиванию акцизов. Сейчас в Австралии одни из самых дорогих сигарет в мире! Но результат все-равно не радует…

«Plain package (с англ. «простая упаковка» - «КП») разрушила конкуренцию на табачном рынке, - отмечает австралиец, профессор Гарвардского университета Дэвид Синклер. – Поведение потребителей изменилось – курильщики перешли с дорогих сигарет на более дешевые, которые зачастую оказывались нелегальными. Контрабанда или подделки стоят в два раза дешевле легальных сигарет. В результате доля незаконного табака на рынке Австралии выросла на 53 процента, по данным международной аудиторской компании KPMG».

Опыт Австралии показал, что в результате удаления товарных знаков с пачки, ключевым критерием выбора для потребителя становится цена. Даже будучи островом-континентом, страна не может полностью ограничить ввоз и нелегальное производство табака (любое производство сигарет на территории Австралии запрещено с 2008 года). Эксперт обращает внимание, что пачка легальных сигарет стоит 60 местных долларов, а пачка китайских сигарет – 5, при этом выглядят они одинаково. Контрабандисты получают навар с поставок табака, как с наркотиков. Контрафакт выигрывает ценовую конкуренцию у легального товара, поскольку других критериев выбора потребитель просто не видит – ведь все пачки одинаковые.

«В результате потребление сигарет не только не снижается, но временами и увеличивается», - отмечает профессор Дэвид Синклер.

Это подтверждают и официальные данные правительства Австралии, согласно которым введение обезличенной упаковки не оказало какого-то существенного эффекта на существовавший тренд снижения потребление табака.

ЧЕМ ВЫШЕ АКЦИЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ КОНТРАФАКТА

В России ситуация с контрабандой и контрафактом и без обезличенной упаковки аховая.

«Нелегальный рынок сигарет в России активно растет. Если бы мы с вами разговаривали пять лет назад, то я бы сказал, что его практически нет - составляет около одного процента. Сейчас контрабанда и контрафакт на рынке сигарет превышает 15 процентов», - отмечает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Как неоднократно заявляли в СМИ эксперты, из-за оборота нелегальных сигарет госбюджет недосчитался порядка 100 млрд руб. только к концу 2019 года. Потери понес легальный ритейл – одна лишь малоформатная торговля упустила 10 млрд руб. из-за недобросовестных конкурентов. А общественники сообщают, что безответственные продавцы сигарет по 40-50 рублей готовы их продавать даже подросткам: 8 из 10 продадут несовершеннолетним табак не спросив документы.

Чем выше Россия поднимает акциз на сигареты (а это происходит ежегодно), тем больше на рынке контрафакта и контрабанды. Участники отметили, что это закономерно. Внутри Евразийского экономического союза товары пересекают границы свободно, а ставки акцизов в каждой стране разные. Больше того, Казахстан и Киргизия граничат с тем же Китаем, имеют плотный товарооборот с ОАЭ и Сербией, которые также производят много дешевого табака.

Эксперты считают, что однозначных предпосылок для улучшения ситуации пока не намечается и, более того, она может ухудшиться. Ведь дыру в федеральном бюджете 2021 года власти собираются латать в том числе за счет резкого (на 20 процентов) увеличения акцизов на табак.

Мы уже упоминали, что в России используется «слепая» выкладка сигарет – потребитель в принципе не видит в магазине табачную продукцию. Дополнительное обезличивание приведет к тому, что торговцами нелегальными сигаретами станет еще проще подделывать продукцию и насыщать рынок. Требуется системный и постоянный контроль торговых точек и пресечение розничной торговли нелегальным товаром, но этого пока не происходит в достаточном объеме.

«С введением «обезличенной» упаковки рынок может пойти в разнос, ведь поток нелегальной продукции в Россию практически не ослабевает. Одна только Белоруссия обеспечивает большую часть нелегального табачного рынка России, при этом ни одна ее торговая марка у нас не зарегистрирована, то есть белорусские сигареты не должны продаваться в принципе. Иногда это упрощает выявление контрабанды, но как быть, если по внешнему виду такие пачки вообще не будут отличаться от легальных? И, хотя мы все больше слышим о том, что введение цифровой маркировки переломит ситуацию, до сих пор непонятно, как будет решена проблема нелегальной торговли в обход кассовых аппаратов» - поделился мнением в кулуарах форума Владлен Максимов, Президент Ассоциации малоформатной торговли.

НУЖЕН ЗОЖ, НО ЭТО ДОРОГО

Как руководство торговых сетей относится к возможному введению сигарет в обезличенной упаковке? Категорически против. Об этом во время «круглого стола» сообщил представители «Метро» и Spar. Их логика в том, что если четко исполнять уже имеющиеся требования законодательства к торговле табаком, то можно избежать многочисленных нарушений, вроде продажи табака подросткам. Но чрезмерное ограничение оборота или доступа к сигаретам без должного контроля за рынком приведет к росту нелегального сегмента. Что автоматически выльется в экономические потери, разгул криминала и развитие подросткового курения.

Плюс, новые ограничения убьют конкуренцию, поскольку вывести на рынок новый продукт становится невозможно даже теоретически (вспомним об уже имеющихся ограничениях на рекламу и «слепую» выкладку сигарет в российских магазинах).

Дэвид Синклер отмечал, что проблема нелегального табачного рынка не признается австралийским минздравом, ведь это рушит всю статистику по снижению числа курильщиков. Чиновники от здравоохранения считают, что их меры снизят потребление любых сигарет, но не учитывают, что теневой рынок практически никак не контролируется государством, хотя успешно удовлетворяет потребности населения в табаке.

Эксперты сошлись во мнении, что курение связано в первую очередь с социальными факторами. Для того, чтобы менять привычки, необходимо находить способы эффективной коммуникации с аудиторией, создавать альтернативы для досуга.

«Я понимаю, что запретить проще. Но опыт показывает, что пропаганда здорового образа жизни и организация бесплатного посещения спортивных секций хотя бы для детей приносит гораздо больший эффект», - отмечает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

А законодательную борьбу стоит сфокусировать на нелегальных сигаретах. В Госдуме уже приняты в первом чтении проекты законов о единой минимальной цене на сигареты, о лимите на ввоз в Россию немаркированных сигарет. Также рассматривается возможность введения уголовного наказания за оборот крупных партий нелегальных сигарет без цифровой маркировки, десятикратного повышения административных штрафов за сбыт и производство немаркированного табака.