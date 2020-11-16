Российские миротворцы развернули все наблюдательные посты в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские миротворцы уже завершили развертывание наблюдательных постов в Нагорном Карабахе. Сейчас там ведется круглосуточный мониторинг обстановки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

- Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной, - сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

15 ноября в Карабах смогли вернуться 475 беженцев. Всего с 14 ноября домой вернулись 725 человек, которые ранее покинули регион из-за боевых действий.

Сейчас в Нагорном Карабахе продолжается обмен погибшими. Он проводится при координации российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста.

По просьбе местных жителей, российские миротворцы выставили наблюдательный пункт у действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. Сейчас они обсуждают вопрос о свободном посещении святыни прихожанами.