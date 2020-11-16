Дмитрий Хохлов – о поражении сборной России туркам: «Абсолютно не создавалось впечатления, что мы играем в меньшинстве»

Дмитрий Хохлов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сборной России не удалось одержать победу в ответном матче Лиги наций против Турции. Подвели неудовлетворительное судейство от польского арбитра Шимона Марчиняка и нереализованные моменты во втором тайме.

Экс-футболист сборной России и бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил, почему 3:2 в Стамбуле - не повод расстраиваться, рвать на себе волосы и критиковать сборную.

- Мне понравилось, как смотрелась сборная России за исключением восьми минут, когда пропустили два мяча. К сожалению, я не могу сказать, что произошло, наверное, какой-то ступор был у игроков. Скорее всего, он был связан с удалением и неправильными решениями судьи, - заявил Хохлов.

Во втором тайме сборная России, играя вдесятером, но смотрелась ничуть не хуже соперника. Постоянный прессинг и угрозы воротам турков привели к тому, что хозяева максимально плотно отодвинулись к своей штрафной, пытаясь удержать счёт. Хохлов рассказал «Комсомолке», чего не хватило нашей сборной для победы или ничьи.

- Здорово провели второй тайм, владели инициативой и играли лучше, чем турецкая сборная. Единственное, что не хватило - сравнять счёт. По игре абсолютно не создавалось впечатления, что мы играем в меньшинстве.

Почему не удалось? Не могу сказать. Тот же Оздоев выходил с Заболотным в атаку и мог ему передачу отдавать. Где-то неправильно оценивали ситуацию. Турки играли вторым номером, чтоб просто удержать счёт.

Казалось, что игру россиян сломал главный арбитр матча. На 24-й минуте встречи поляк удалил с поля защитника Семёнова, показав прямую красную карточку за сомнительный фол, а на 50-й Марчиняк поставил пенальти в ворота Гилерме после подката Кузяева. Хотя, на повторе чётко видно, что Далер играл в мяч, а уже потом коснулся ног турецкого футболиста.

- Ужасное судейство: и удаление на красную карточку не тянуло, и пенальти близко не было. Судья повлиял на итоговый результат.

В эпизоде с Семёновым - это жёлтая карточка. Ему нужно было раньше реагировать на этот эпизод. Он прозевал старт турецкого нападающего. В начале они оба придерживали друг друга руками. Это не прямая красная уж точно.

Футбол - это контактный вид спорта, но контакт контакту рознь. У Далера фола не было, он сначала играет в мяч. А если там и был контакт, то турецкий нападающий его сам искал. По мне - это не фол, - рассказал экс-игрок сборной.

Ещё один вопрос, который оставил болельщикам матч против Турции: почему не вышел Соболев? Дмитрий Хохлов постарался объяснить отсутствие спартаковца на поле.

- Тренерский штаб принимает решение. Мы же не знаем, в каком состоянии Александр подошёл к игре. Мне казалось, что если и будут менять Заболотного, то на Соболева. Но Черчесов принял другое решение.

Мы попросили Дмитрия Хохлова отойти от матча с Турцией и оценить шансы нашей сборной в следующей игре. Соперником россиян станет сборная Сербии. Бывший тренер «Динамо» рассказал, какой игры ждёт от сборной и что необходимо делать футболистам Черчесова для победы. Ответная встреча с сербами сыграет огромную роль в турнирном значении.

- В последней игре мы были хороши, даже в меньшинстве. Поэтому мы вправе рассчитывать на победу в Белграде. Чтоб занимать первое место, нам нужно выигрывать. Все предпосылки к этому есть.

От своей игры не надо отходить, должно всё получится. Выходить и играть вторым номером, - не нужно этого делать. Продолжать играть и всё получится.

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