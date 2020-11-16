"Девочка с помойки!": исполнительница хита "Алмаз" Алиса Мон рассказала, как сбежала от мужа-тирана

Алиса Мон была два раза замужем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда 90-х Алиса Мон прославилась благодаря хитам "Алмаз" и "Подорожник". Сейчас о ней практически ничего не слышно, а ведь раньше ни один концерт не обходился без выступления хрупкой артистки. На сцене она представала в образе кроткой героини, собственно, такой она была и в жизни, чем пользовался ее второй муж Сергей Муравьев.

Алиса Мон была два раза замужем. Ее первый супруг - Василий Маринин. С гитаристом группы "Лабиринт" певица прожила недолго и рассталась достаточно мирно.

А вот во втором браке с Сергеем Муравьевым, который был старше вокалистки на 20 лет, кипели нешуточные страсти. Композитор написал музыку к песне "Подорожник", которая и вознесла юную Алису Мон на вершину музыкального Олимпа. Все бы ничего, вот только мужчина был очень ревнив и жестоко избивал артистку.

"Он со мной особо не церемонился. Видимо, считал безвольным цветочком. Уходя по делам, запирал входную дверь снаружи на ключ. Возвращаясь, первым делом проверял, кому звонила и кто звонил нам. Тотальный шизофренический контроль! Если мы отправлялись вдвоем на рабочие переговоры или в компанию, я была там обязана молчать, опустив глаза. Подниму или, не дай бог, случайно скользну по кому-то взглядом - видела наливающиеся кровью глаза Сергея Михайловича. Дома меня ждал скандал. Муравьев орал: «Это был твой любовник, я знаю!»", - рассказала Алиса.

Сергей жестоко избивал ее. И сам замазывал синяки и отправлял на сцену. По словам певицы, она решилась на откровение с единственной целью. Тема семейного насилия актуальна всегда. Тираны калечат судьбы молодым женщинам. "Пройдя через ад, могу сказать: если человек способен ударить один раз, он не остановится. Не стоит ждать второго раза, уходите. Есть еще одна проблема - рана остается на всю жизнь. И страх остается. Панический животный страх. Удивительно, как в одном человеке уживались музыкальный гений и Карабас-Барабас? До сих пор порой вскакиваю ночами от того, что кажется, будто надо мной нависла огромная тень. И душа уходит в пятки", - цитирует исполнительницу "Караван историй".

Муж забирал все деньги, которые Алисе платили за выступления. "Помню, как Сергей велел снять все золото, подаренное им, купленное на мои, заработанные концертами деньги. Добавил тем же ледяным тоном, что сейчас и одежду снимет, отправит голой и босой по снегу: «Потому что ты никто и звать никак. Девочка с помойки!»", - с ужасом вспоминает она.

Однажды женщина решила уйти от тирана. Помогла ей в этом мама. Однако Муравьев настиг женщин. "Достал икону и встал на колени перед мамой, плакал и клялся, что больше пальцем меня не тронет. Мама, добрейшая и умнейшая женщина, не знаю, поверила или нет. Я поверила...", - делится звезда 90-х.

Долгое время она жила с Сергеем, не расписываясь. Они узаконили отношения после рождения сына. Но даже появление малыша не изменило ситуации. "Муж еще больше меня унижал", - сообщила Алиса.

Однажды ей все-таки удалось сбежать. "Сгребла сына, в сумку вещички покидала. И как была в платье домашнем, шубу, правда, накинула сверху, чернобурку - это была единственная моя ценная вещь - рванула на улицу. Сын в одной руке, сумка в другой...", - откровенничает певица.

Разводились они тяжело. Муравьев в суде плакал. После расставания Алиса несколько раз пыталась наладить личную жизнь, но неудачно. "Почему-то снова начиналось давление - каждый из мужчин хотел опять сделать из меня маленькую девочку. И ведь не могу сказать, что один и тот же типаж выбираю. Один был на 14 лет меня младше, второй азербайджанец, третий в Германии прожил 20 лет, умный, красивый. Но все они пытались внушить, что я не такая уж королева, унижая меня", - разводит она руками. А не так давно узнала, что в феврале 2020 года ее бывший муж умер от онкологии.