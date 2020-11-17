Мобильный интернет в московском метро для клиентов Билайна стал бесплатным и безлимитным

Билайн 16 ноября объявил о запуске нового специального предложения: теперь мобильный интернет в московском метро для клиентов компании станет бесплатным и безлимитным. На сегодняшний день современный стандарт 4G доступен уже на 179 из 218 станций столичной подземки и на большей части прилегающих к ним тоннелей. Для этого компания построила более 900 новых базовых станций. Благодаря этому скорость Интернета в метро значительно выросла, а связь стала стабильнее. Средняя скорость мобильного интернета сейчас составляет 16,5 Мбит/сек, а ее максимальное значение может доходить до 100 Мбит/сек.

Клиенты Билайна во время поездок в метро могут без проблем загружать фильмы или публиковать видеоролики в социальных сетях. Компания ежедневно проводит мониторинг качества связи и оптимизирует сети, чтобы пассажирам столичной подземки были доступны все мобильные сервисы во время перемещений в метро.

- Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы стремимся предоставить доступный и непрерывный сервис на всем пути их следования по городу в течение дня, - комментирует Дмитрий Машин, директор Московского региона компании «Билайн». - Метро – ключевая транспортная инфраструктура города и ежедневно им пользуются миллионы москвичей. Чтобы они могли полноценно использовать свой смартфон в дороге, мы в рекордные для компании сроки обеспечили устойчивое покрытия 4G на большинстве станций и тоннелей. Безлимитный трафик поможет каждому клиенту по достоинству оценить новое качество связи и лично проверить нашу работу.

Чтобы подключиться к безлимитному и бесплатному Интернету в метро, от клиентов Билайна не требуется никаких дополнительных действия – услуга предоставляется автоматически. Как отмечают в компании, за последний год число абонентов, активно использующих в подземке интернет 4G, выросло в 3,5 раза. Только за сентябрь 2020 года объем мобильного Интернета, потребляемого клиентами Билайн в метро, увеличился в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, среднемесячный трафик на одного абонента вырос на 132%.