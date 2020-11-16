«Это Коля Басков, значит, раз семнадцать не споёт?!» - накануне Нового года на российском ТВ могут отменить все концерты

Во время записи новогоднего концерта Муз-ТВ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ой, ребята, дайте сяду.

Принесите корвалол.

Или лучше сразу яду -

под язык один укол.

Завяжите скотчем руки,

чтобы матом не писал

в телеграме и фейсбуке.

И друзей не покусал.

Обзовите рифмоплётом.

Дайте пендель, я прошу.

Шею, лоб обмажьте йодом.

А иначе согрешу.

Суньте мне в штанину грелку.

Дайте крепкого леща.

И ещё борща тарелку.

Да... Донецкого... борща…

Чтоб не тронуться от страха,

позвоните в МЧС.

Пусть ко мне придёт Малахов —

тот, который вдруг исчез.

Он назло любым циррозам

даст настоечки сто грамм.

Он натрёт меня навозом.

И потом натрётся сам.

Только больше не пугайте.

Там, в Сети, я вам клянусь,

на одном серьёзном сайте

написали эту гнусь.

Мол, ковид, Отчизна в крахе,

ставки очень высоки,

потому отменим нахрен

голубые огоньки.

Ох как горько сердце плачет.

Это что за Новый год?

Это Коля Басков, значит,

раз семнадцать не споёт?!

Ну вы, братцы, объявили.

Как без Фили отмечать?

А Сосо Павлиашвили?

А Леонтьев, вашу мать?

Видит Бог, привыкли детки

дома видеть за едой,

как он вновь в рыбацкой сетке

скачет вечно молодой..

Любим мы смотреть на шару

на Михайлова с крестом.

А Газманов? А Ротару?

Моисеев, блин, с хлыстом?

Как у вас внутри не сжалось,

захотев отнять всё то,

что у нас теперь осталось

так по-скотcки, ни за что.

Я разбит... Сижу и плачу.

Может, дёрнуть из Москвы

тридцать первого на дачу?

Так и дачи нет, увы.

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