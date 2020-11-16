Коронавирус у звезд, последние новости на 16 ноября: как себя чувствуют Гурцкая и Донцова

Диана Гурцкая. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сегодня, 16 ноября, знаменитости, болеющие или выздоровевшие от коронавируса, сообщили новости о своем самочувствии во время болезни и о выписке из больницы.

Лечатся дома

42-летняя Диана Гурцкая переносит COVID-19 в легкой форме. Из симптомов: недомогание, потеря обоняния, температура выше 37. Анализы подтвердили коронавирус. Певица проходит лечение дома, под контролем врача. Летом Диана, сдав анализы, узнала о наличии антител к коронавирусу, что означало – артистка переболела бессимптомно. Как известно, со временем число антител снижается, что не исключает повторного заражения.

66-летний министр транспорта Виталий Савельев также получил подтверждение о заболевании коронавирусом. «В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», - сообщил представитель министерства.

47-летняя Елена Ксенофонтова вторую неделю лечится дома. Ей пишут и близкие, и далекие знакомые – все предлагают помощь, рекомендации врачей. Актрису консультирует опытный доктор. Сегодня она ответила на предложения помощи: «Все есть. Просто протекает тяжело».

Выписаны из больницы

68-летняя Дарья Донцова лечилась в больнице. Течение заболевания требовало госпитализации писательницы. Коронавирус сначала диагностировали у помощницы по хозяйству Натальи. Вскоре и у Донцовой начались скачки температуры, был подтвержден коронавирус. После выписки Дарья Донцова делится информацией с подписчиками в социальных сетях: «Я уже не распространитель вируса, но сижу на карантине две недели. Молюсь дома, пока, по благословению, сидя. Встаю лишь на короткое время. Сил немного, но они каждый день прибавляются. Очень соскучилась по храму, очень хочу подойти под исповедь, под причастие. Можно, конечно, попросить отца Александра приехать ко мне домои . Но я боюсь за батюшку, не надо ему сейчас никуда ездить… И я понимаю, господь послал мне болезнь для моего блага. За время в больнице и сеи час дома, я прочитала несколько книг, осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию грехами не считала. Вразумил меня вирус, теперь понятно в каком направлении двигаться…»

Дарья Донцова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Донцова и в больнице не унывала – писала от руки новую книгу и подбадривала себя и соседей по палате: «Люди добрые, баба, которая прошла через несколько масштабных операций, жесткую лучевую терапию, получала много «химии».

Напомним, что писательница справилась с онкологическим заболеванием, которое у нее диагностировали в конце 90-х годов. После этого Донцова постоянно участвует в благотворительных проектах, в том числе в акции «Вместе против рака груди».