Тест «КП»: А вы готовы к географическому диктанту?

Фото: Василия Яковлева "Полярный светофор"

С 29 ноября по 6 декабря пройдет очередная масштабная просветительская акция «Географический диктант». В этом году к ней присоединились более 100 стран мира: США, Мексика, Великобритания, Австралия, Китай, Бельгия, Франция, Израиль, Сербия, Украина и другие.

По традиции диктант будет проходить очно (в случае эпидемиологических ограничений в регионе – дистанционно), на специально организованных площадках, и онлайн — на сайте проекта.

Всего зарегистрировано более 6 400 очных площадок в России и за рубежом - в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и даже на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» на Чукотке (среди необычных площадок прошлых лет – крейсер «Аврора», нефтедобывающая платформа в Каспийском море и Центр управления полётами).

Автором большинства вопросов диктанта в этом году стал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Часть заданий отобрали эксперты РГО в ходе масштабной народной акции «Напиши вопрос для Географического диктанта». Она прошла с 13 апреля до 11 мая 2020 года. Все задания были направлены на экспертизу. Её проводили профессиональные географы и учёные — представители смежных наук (историки, биологи, искусствоведы и другие).

Эксперты определили лучшие вопросы, которые и окажутся в бланках диктанта. Из 430 присланных на конкурс вопросов были выбраны наиболее интересные. Самому юному участнику, приславшему вопрос на конкурс, — 9 лет, а самому пожилому — 83 года.

Предлагаем вам ответить на 12 подготовительных вопросов к Географическому диктанту – 2020, которые специально для читателей kp.ru отобрали организаторы акции.

Проверьте свои знания географии и принимайте участие в акции.