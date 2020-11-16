Вячеслав Никонов: Без отношений с Россией Молдавии нельзя рассчитывать на свою территориальную целостность

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Вячеслав Алексеевич,

Молдавия всех сейчас очень волнует. Особенно - после того, как президентом там стала Майя Санду. Хотел бы вашу взвешенную точку зрения узнать - по поводу выборов, по поводу русского мира. Что будет с Приднестровьем?

- Молдавия на протяжении уже многих лет стояла на пути европейской интеграции. И Додон (экс-президент. - А.Г.) был, скорее, исключением на молдавской политической сцене.

Подавляющее большинство политических сил там ориентированы на Брюссель и на Бухарест. Потому что Румыния имеет поручение от Брюсселя заниматься Молдавией.

Страна, действительно, расколота... Солидную ее часть сейчас составляет более молодое - европейскоориентированное - поколение. Которое воспитывалось даже уже не на учебниках истории Молдавии, а на истории Румынии, которое имеет, скорее, румынскую идентичность, - даже более, чем молдавскую. И, вторая часть - более старшее поколение, ориентированное на русскоязычное пространство. И, в значительной степени, на то, чтобы сохранить Молдавию как независимое государство.

Вот, собственно, эти силы столкнулись. Победу одержала представительница проевропейских сил..

- Что это означает для Молдавии?

- Это означает - продолжение прежней линии на румынизацию, если хотите, Молдавии. Это цель достаточно большого количества людей. И преобладающая цель, безусловно, в Румынии и в Брюсселе.

- А для Приднестровья это что означает?

- Я не думаю, что кто-то голосовал там за Санду и что они будут поддерживать этот курс интеграции.

Произойдёт то же, что происходит в подобного рода ситуациях. Когда откровенно прозападные силы приходят к власти и начинают проводить какую-то националистическую линию, - то это заканчивается просто еще более глубоким расколом страны, потерей территорий, как это уже мы неоднократно наблюдали в разного рода государствах.

- Как дальше будут складываться отношения Молдавии и России?

- Для меня очевидно, что отношения Кишинева с Москвой будут сложными. Но без отношений с Россией Молдавии просто нельзя рассчитывать на свою территориальную целостность.

Потому что, - пока позиция России такая. Если Молдавия будет становиться частью Румынии, то вряд ли она сможет сохранить свою территорию.

- Вы имеете ввиду то, что Приднестровье, где 100 процентов населения – граждане России - в Румынию не пойдёт.

- Ну, в Приднестровье сложное население. Как правило, у граждан там есть более чем один или два паспорта. Я знаю людей, у которых до четырех паспортов в Приднестровье.

Но, безусловно, это не та часть Молдавии, которая собирается становиться частью Румынии. Это 100 процентов.

И, поэтому, конечно, вся эта румынизация или любая антироссийская политика - все это там воспринимается абсолютно в штыки. Поэтому, для того, чтобы сохранить целостность страны, надо будет поддерживать сбалансированные отношения, в том числе с Россией.

И, соответственно, учитывать интересы русского мира.

Хотя, это весьма проблематично. Потому что, конечно, румынизация там идет гораздо быстрее, чем какая-либо политика, связанная с русским миром.

- Даже вот так?

- С другой стороны, Приднестровье – стопроцентно русский мир. Даже трудно себе представить более русский мир. Даже в России, по-моему, менее русский мир, чем в Приднестровье, которое является очень интернациональным и, в то же время, абсолютно русскоязычным, и которое самодостаточно в значительной степени.

- По крайней мере, там учатся по русским учебникам.

- Что касается образовательной системы Приднестровья, то она просто полностью интегрирована в российскую. Приднестровский государственный университет работает по российским стандартам. Он аккредитован как российский вуз. Там образовательное пространство - чисто российское. И стандарты во всех уровнях образования тоже наши.

Что выдвигает, на самом деле, Приднестровье в прогрессивную сторону. Потому что в Молдавии стандарты, если хотите, в лучшем случае - румынские, которые отстают от российских очень сильно.

- Я просто в свое время ездил в Тирасполь с Дмитрием Козаком, когда он был первый раз замом главы администрации Президента России. И готовился совместный конституционный акт. Это когда коммунист Воронин был президентом Молдавии. И Смирнов - глава Приднестровья - тогда согласился со всем этим, а Воронин вот дал задний ход…

- Ну, был звонок известный - из Вашингтона (и одновременно из Брюсселя), который просто запретил тогда подписывать это соглашение. И, собственно, Тогда сорвался план национального урегулирования в Молдавии.

И этот план с тех пор и продолжает срываться по той же самой причине. Запад заинтересован в том, чтобы поддерживать там конфронтацию на более высоком… на возможно более высоком уровне.

- А войска там наши только в Приднестровье стоят?

- В Приднестровье - миротворческий контингент, который, в значительной степени, состоит из граждан Приднестровья.

- Но это же наши все равно.

- Но, в принципе, да, это российский воинский контингент.

- Сегодня я видел заявление нового президента Молдавии, и она говорила о том, что будет добиваться вывода российских войск из Молдавии. Она почему-то не говорила о Приднестровье, она говорила – из Молдавии.

- Это известная позиция прозападных политиков Кишинева и известная позиция Евросоюза, НАТО, Соединенных Штатов.

Но, понимаете, для этого нужна, как минимум, одна вещь, я думаю, - согласие России.

- И если мы выведем своих миротворцев оттуда, то мы потеряем Приднестровье?

- Они там находились, если вспомните, изначально. Там был достаточно серьезный конфликт.

- Да, конечно, я там был несколько раз.

- Там происходили очень серьезные военные действия, которые были остановлены именно российскими миротворцами в значительной степени, и вооруженными силами самого Приднестровья, которые там тоже, кстати, имеются, и достаточно серьезные.

Поэтому, никоим образом смять это не получится. И Россия не видит ни единой причины, особенно после такого исхода президентских выборов, для того, чтобы рассматривать вопрос о выводе своих миротворцев оттуда.

- Ну и потом, если мне память не изменяет, звучала такая цифра, что мы ежегодно порядка 10 тысяч тонн зерна передаем безвозмездно в поддержку Молдавии.

- Мне неизвестна эта цифра.

- Я ее сам видел в бумагах.

- Во всяком случае, там сложности, на самом деле, заключаются не в том, что нам это стоит каких-то денег, а в том, что очень сложно осуществлять даже транспортное взаимодействие с Приднестровьем, которое является полностью изолированным.

- Молдавии давали зерно, я не про Приднестровье.

- Что касается Молдавии, то мы не занимаемся благотворительностью – в отношении нее точно. Другое дело, что значительная часть…

- Хозяйственные связи…

- Хозяйственные связи существуют. У нас в России - молдавские вина и коньяки. Это не только приднестровские. Хотя, я так понимаю, в большей степени - из Приднестровья.

И, кроме того, важнейшая часть бюджета Молдавии, насколько мне известно, до пятой части – просто деньги, которые присылают люди, работающие здесь, у нас.

- Я думаю, что это миллионы и миллиарды рублей.

- Это большие средства и, действительно, важная часть доходов населения Молдавии.

- То есть, у вас предчувствия какие? Что последует за поздравлением президента России президенту Молдавии?

- Последуют достаточно сложные отношения. Более сложные, чем они были до настоящего времени.

Просто хочу напомнить, что - хотя до этих выборов президент занимал, скорее, пророссийские позиции, - тогда как правительство возглавлялось прозападными силами…

- Я правильно понимаю, что все равно нужно конструктивную политику строить. Правильно?

- Всегда надо строить только конструктивную политику. Но, вопрос в том, что политика – это все-таки танго для двоих. Если со стороны молдавского руководства будет стремление к сотрудничеству, то в этом случае будет проще строить отношения. Поживем – увидим.

* * *

- ...В Молдавии же все-таки женщина победила. Может быть, это «танго для двоих» будет как раз уместным?

- Я не знаю, насколько тут женский фактор будет играть какую-то положительную роль. Женский фактор бывает и положительный, бывает и отрицательный.

- Отрицательный тоже бывает? Особенно в политике?

- Ну, вы знаете, конечно, женщины – это прекрасная половина человечества, но порой они тоже могут быть источниками проблем.

- Все равно не будем до конца разочаровываться в женщинах.

- Никогда! Наоборот, в женщинах вообще нельзя разочаровываться ни в коем случае.

- Я с вами абсолютно согласен. Спасибо огромное. Удачи.

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