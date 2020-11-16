Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по строительству школ на ближайшие пять лет

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил рассчитать, сколько новых школ необходимо построить в регионе. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил региону разработать программу по строительству школ на ближайшие пять лет. Главная цель документа – полностью закрыть дефицит учебных мест. Для этого необходимо определить, сколько школ требуется построить на Кубани с учетом ежегодного прироста населения.

Только в этом году в Краснодарском крае построят 13 новых школ. Они обеспечат места за партами 8670 ученикам. Но даже этого недостаточно: с учетом того, что каждый год в регионе прибавляется по 20 тысяч школьников, нужно как минимум вдвое больше мест. Самый показательный пример в этом плане – Краснодар. Краевой центр испытывает острый дефицит школ. В одном только Музыкальном микрорайоне по градостроительным нормам нужно создать свыше 12 тысяч мест. Однако ни одной школы здесь до сих пор нет, и из-за чрезвычайно плотной застройки вряд ли появится. В ближайшее время на улице Российской будет построено учебное заведение на 400 мест, но для такого густонаселенного района это капля в море.

- Еще один микрорайон – Школьный – своему названию не соответствует. Здесь всего одна школа №100 – переполнена в четыре раза. Тем не менее, дома продолжают строиться. Нехватку школ испытывают и другие муниципалитеты. Хоть мы и построили 50 школ за пять лет и потратили на это 30 млрд рублей, этого недостаточно. За прошедший год количество детей, учащихся во вторую смену, увеличилось в 35 районах края, – подчеркнул губернатор.

Несмотря на постоянно увеличивающиеся темпы строительства школ, дефицит учебных мест продолжает расти. Вениамин Кондратьев считает, что проблема кроется не только в постоянном притоке населения в край, но и в точечной жилищной застройке. Ее по-прежнему практикуют многие главы муниципалитетов. В следующем году градостроительные нормы на Кубани будут ужесточены. В частности, если в радиусе 500 метров от новостройки не будет ни одной школы или детского сада, разрешение на строительство застройщику выдавать запрещено. Не получит строительная компания и разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Губернатор Вениамин Кондратьев обязал глав районов скорректировать генеральные планы своих территорий в соответствии с новыми правилами.

– Мы создадим программу по обеспеченности школами всех муниципалитетов на пять лет, и утвердим в Законодательном собрании края, - отметил глава Кубани. - По этой программе каждый глава должен знать, когда и где у него в районе будет построена школа.

Вениамин Кондратьев поручил до января 2021 года определить конкретные земельные участки, на которых можно построить школы. Планируется, что программа заработает в следующем году.

А пока что регион обновил уже существующие учебные заведения: перед 1 сентября в Краснодарском крае прошла масштабная реконструкция школ и детских садов. На эти цели из областного бюджета выделили 746,9 млн рублей. К началу занятий были капитально отремонтированы 126 школ, 86 детских садов и 24 спортивных зала в 42 муниципалитетах региона.