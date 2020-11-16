Пять правил выживания в родительском чате

Главное правило родительского чата – это вести все разговоры только по делу. Фото: Shutterstock

История 41-летнего жителя Волгограда Романа Гребенюка, которого убили из-за конфликта в родительском чате, вызвала множество откликов среди наших читателей, ведь многие родители школьников и сами сталкивались с агрессией. В результате одни требуют запретить подобные чаты насовсем, а другие напоминают – в условиях дистанта без WhatsApp и Telegram никак! Разбираемся, как организовать родительский чат школьников, чтобы он был максимально полезным и не провоцировал конфликты.

Агрессивных родителей - немедленно в бан

Главное правило – это вести все разговоры только по делу. Это значит – никаких открыток и поздравлений (поздравить можно лично или по телефону), никакого виртуального мусора и эмоций. Чат нужен для того, чтобы доносить актуальную информацию сразу до всех родителей учеников, а вовсе не для перемывания косточек и обсуждения школьных сплетен.

Кроме того, лучше сразу обозначить список тем и жестко ему следовать. Например, разрешить обсуждать в чате экскурсии, домашние задания и родительские собрания, и наложить табу на разговоры об успеваемости и поведение учеников (и их родителей), а также стороннюю информацию, которая не касается напрямую класса. Особенно это касается непроверенных слухов и различных репостов – именно так распространяется инфотерроризм!

Для того, чтобы эти правила соблюдались, стоит сразу выбрать модератора, и лучше из числа самих родителей. Модератор сможет переводить в режим «Только чтение» самых злостных нарушителей и любителей поздравить весь класс открыточкой к Новому году, а также будет решать возможные конфликты и спорные ситуации. Самых агрессивных участников необходимо исключать из чата – если они не умеют себя вести, то узнавать всю необходимую информацию им придется самостоятельно. Кстати, на учителей все эти правила также распространяются!

Кстати, классного руководителя включать в общий чат тоже не обязательно. Но в таком случае должен быть ответственный за коммуникацию с ним человек (тот же модератор), который будет переадресовывать классной даме все вопросы от родителей и оперативно постить ответы и новости. Всё это, опять же, лучше решить на берегу.

Чем Telegram и Вконтакте лучше WhatsApp и Facebook?

Заводить чат лучше в тех мессенджерах и соцсетях, которые поддерживают поиск по хештегам. Это позволит быстро вывести все последние обсуждения по нужным темам и упростит поиск информации. А чтобы снизить количество сообщений, все голосования лучше проводить в формате опросов – тогда суть голосования не потеряется в потоке обсуждения, и будет проще подсчитать итоги.

Самые важные и актуальные сообщения – например, дату родительского собрания, контакты учителя или родительского комитета, ссылки на важные документы – лучше закрепить в отдельном сообщении, которые будет постоянно находиться вверху чата.

В целом для родительских чатов хорошо подходят Telegram и Вконтакте. А вот в WhatsApp и Facebook нужных функций не всегда хватает. Другие приложения менее популярны, а это значит, что не все родители будут знакомы с интерфейсом, и часть информации до них может просто не дойти.

Пишите в личку

Еще одно важное правило родительских чатов – это не использовать голосовые сообщения. Возможно, это сэкономит вам несколько секунд на набор текста, зато всем остальным участникам чата потребуется гораздо больше времени, чтобы его прослушать.

Если ваш вопрос или сообщение касается конкретного человека, то и писать ему следует в личные сообщения. То же самое касается и детей: вопросы относительно отдельного ребенка нужно обсуждать только с его родителями, а никак не в общем чате.

Если же вы хотите ответить в общем чате на заданный вопрос, то лучше процитировать сообщение, на которое вы отвечаете, или просто обратиться к конкретному человеку с помощью знака «собачки» - @. Эта функция полезна и в других случаях: если уведомления в родительском чате отключены (а это стоит сделать, чтобы телефон не вибрировал постоянно), то такое сообщение по имени высветится у адресата отдельным уведомлением.

Кража чужого времени - тяжкий грех

Все активные обсуждения в родительском чате стоит ограничить по времени – например, разрешить писать в общий чат только с 10 утра и до 20 вечера. Всю нужную информацию можно прочитать молча и позже, зато вечером никто не будет отвлекать друг друга бесконечными переписками.

Полезным будет и еще одно правило – перед тем, как спросить что-то в общем чате, перечитай предыдущие 10 сообщений. Если его не соблюдать, то поток однотипных вопросов выйдет за все разумные пределы, и ответ просто потеряется.

Сюда же относится и отправка фотографий и видео – даже если вас попросили прислать фотки с детского капустника, не надо отправлять их по одной или грузить напрямую в чат. Залейте их в облако (например, в Google Documents), и пришлите в общий чат ссылку – тогда те, кому нужны эти фото, смогут загрузить их в нужное время и с подходящего устройства. А у всех остальных эти снимки не будут съедать место на телефоне и интернет-трафик.

Семь раз подумай - один раз напиши

Школьный чат – это не сборище старых друзей. Никто из членов чата не выбирал себе эту компанию. Скорее всего, в чате будут неприятные лично вам люди, а также те, с кем сложно найти общий язык. Возможно, кстати, что таким всеобщим занозой будете именно вы. Но заботы, касающиеся детей, у всех общие, так что важно соблюдать правила хорошего тона. Это значит – никакой агрессии, оценивающих суждений, поучений, солидарочки и вообще эмоций. Хотите пожаловаться на учителя – идите к директору школы, поругать современное образование – напишите пост у себя на странице, обсудить одноклассников вашего ребенка – напишите подружкам. А перед тем, как написать свое ценное мнение в общий чат, посмотрите предыдущие сообщения и проверьте, точно ли его спрашивали и точно ли у вас.

Школьный чат – это не сборище старых друзей. Забудьте про агрессию и проявление эмоций. Фото: Shutterstock

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В РОДИТЕЛЬСКОМ ЧАТЕ…

… Вас или Вашего ребенка оскорбили – не отвечайте и не вступайте в перепалку. Внесите агрессора в «черный список», а если нападки продолжатся – сделайте скриншоты и записи аудио, попросите других родителей выступить свидетелями конфликта, и напишите заявление в полицию о моральном оскорблении.

…Вам не нравится конфликт между другими участниками – напишите модератору в личку и попросите принять меры.

… Вам не нравится флуд ( большое количество бессодержательных никому не интересных сообщений или комментариев) – предложите свою кандидатуру на роль модератора.

… Вас отвлекают постоянные сообщения – отключите уведомления (и звук, и вибро), и возьмите себе в привычку просматривать переписку один раз в день. Особенно это актуально в случаях, когда таких чатов несколько.

… Вам хочется поддержать чье-то высказывание или отметиться – не пишите отдельное сообщение, просто поставьте лайк тому, с кем вы согласны.

… Вам присылают тонны фото – отключите в настройках загрузку фото и видео по умолчанию.

… Вам хочется сохранить важную для себя информацию – выделите сообщение и пометьте его как важное, или перешлите его себе самому.

… Вам не нравится тон общения и содержание разговоров – выйдите из чата, поберегите нервы себе и другим. Про действительно важные вещи учитель скажет в классе детям, напишет в дневнике или скажет лично по телефону. А всё остальное – это мелочи, которые далеко не всегда стоят такого внимания.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Светлана Воликова, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета:

- Современные родители уделяют много внимания развитию своих детей и их школьной жизни. Однако, в такие стрессовые периоды, как сейчас, это участие может переходить разумные границы и выливаться в повышенную тревожность. Важно оставаться в контакте с окружением, но при этом ограничить общий информационный поток, чтобы снизить уровень своей тревоги.

Во-первых, важно избегать социальных сетей, переполненных информационным шумом и дезинформацией. Любой чат в любом мессенджере можно поставить на беззвучный режим и заходить туда лишь по необходимости. Если у кого-то другого возникнет необходимость именно в вас, он с вами свяжется вне чата

Во-вторых, лучше избегать частого посещения чатов с бурным обсуждением. Вовсе не обязательно читать каждое новое сообщение, достаточно заходить туда 1-2 раза в день. Выберите себе удобное время – например, утром после завтрака, или вечером, но не позже, чем за два часа до сна.

В-третьих, постарайтесь вынести все рабочее общение в какой-либо один мессенджер. Например, оставьте WhatsApp и скайп для общения с родственниками и близкими, а школьные заботы обсуждайте в Telegram.

Ну и наконец, не выносите перепалки из чата – не надо их обсуждать эти переписки и конфликты с друзьями, с вашим партнером или с самим ребенком. Так вы только сами концентрируете свое внимание на источнике стресса, от этого может повышаться раздражительность и тревожность. А это все, в свою очередь, передается детям, так что ради их спокойствия лучше снизить градус и объем такого онлайн-общения.

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