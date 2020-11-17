Протесты в Белоруссии, последние новости на 17 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

В Минске продолжаются акции оппозиции и автопробеги сторонников власти. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В прошедший понедельник, 16 ноября, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии подводили итоги воскресных митингов. Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 17 ноября 2020 года.

В МВД сообщили, что в стране зафиксировали 35 протестных акций. При этом в ведомстве утверждают, что "количество участников [несанкционированных мероприятий] уменьшилось, а протестная активность снизилась". По всей стране было задержано более 700 человек. О событиях в Минске в МВД высказались так:

- Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих, были задержаны наиболее активные участники.

Лидеры оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская высказались об инициативе своего соратника Юрия Воскресенского. ОН, напомним, зарегистрировал «Круглый стол демократических сил». С помощью этой организации оппозиционер надеется наладить диалог с властью.

- Проведение публичных «ток-шоу» граждан не является инструментом разрешения политического кризиса в Беларуси, - заявил экс-министр культуры и член президиума Координационного совета Павел Латушко.

В подобном ключе отозвалась и Светлана Тихановская. Она заявила, что ее соратники "не будут участвовать в инициативах политических самозванцев".

- Рекомендуем другим демократическим силам не делать этого, - написала Тихановская в своей телеграм-канале.