Кристину Орбакайте заподозрили в четвёртой беременности

Кристина Орбакайте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вместе с мужем Михаилом Земцовцовым и 8-летней дочерью Клавдией Кристина Орбакайте отдыхает в Нью-Йорке. Это один из любимых городов Кристины, артистка там несколько лет назад купила квартиру.

На свежих фото из отпуска Клавдия прячется за спинами родителей и ее знаменитая мама в шутку предложила своим подписчикам «найти на фото ребёнка». Правда некоторые восприняли призыв Орбакайте слишком буквально и в просторных спортивных одеждах 49-летней красавицы им стала мерещится беременность.

Однако все это всего лишь домыслы блогеров. У Кристины и так уже трое замечательных детей: 30-летний Никита от гражданского брака с Владимиром Пресняковым, 22-летний Дени от бизнесмена Дени Байсарова и конечно же, 8-летняя Клавдия, которая, по словам Орбакайте, характером пошла в бабушку, в Аллу Борисовну. Тоже Овен, тоже проявляет себя как лидер.

На первой фотографии ребус - найди ребёнка Всем от нас тёплый привет! #моясемья #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite Фото:

- У нее лидерский характер, она хочет быть самой заметной, самой лучшей, - говорит о дочери Кристина. - Клавдия очень заботливая, любит маленьких детей. Она легко находит контакт с людьми. Сейчас Клава с удовольствием занимается балетом.

Если ей нечем заняться, она как все дети, берет iPad, смотрит мультики. Ей интересно, конечно, за мной наблюдать. Ей очень нравится закулисная суета: стоять за кулисами, и смотреть,когда я на сцене. Все, что связано с моей профессией, дочери интересно. Она у нас поет, танцует. Ей нравится сейчас «Щелкунчик» и «танец маленьких лебедей».

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